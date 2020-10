No hi ha com anar a les fonts del conflicte per saber què està passant. Aquest dimecres ens vam llevar amb una operació de la Guàrdia Civil que detenia empresaris vinculats al Procés: David Madí, Oriol Soler, Xavier Vendrell i l’acadèmic Josep Lluís Alay, entre d’altres.

Inicialment, els mitjans van vincular l’operació amb la direcció del Tsunami Democràtic però, a partir del migdia, i coneguda la interlocutòria que es va fer pública del jutge instructor Joaquín Aguirre, del Jutjat número 1 de Barcelona, es va començar a parlar de vincles amb Rússia, de 10.000 soldats, de malversació a Cabrera de Mar… Un enfilall de missatges que semblaven propis de la ciència-ficció.

Per això, a vegades, cal anar a veure què n’explica la part implicada; em refereixo per part implicada a la brunete mediática que dóna habitualment cobertura a les operacions policials, amb especial llum i color si són les vinculades al Procés.

Què diuen els principals diaris de l’ala dreta de Madrid? Comencem pel degà, l’ABC, que titula “El juez cree que Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 sodados tres el 1-O” i dues peces molt il·lustratives més: “Golpe a la trama empresarial de la órbita de Puigdemont” i “Los empresarios detenidos por financiar Tsunami Democrátic”. Seguim amb La Razón, que encapçalava així l’edició de tarda d’ahir: “Macro operació de la Guardia Civil contra el entorno económico de Puigdmont con 21 detenciones” i “El juez sospecha que Putin ofreció a Puigdemont traslladar 10.000 soldados a Cataluña”. I acabem amb El Mundo: “Operación contra Tsunami. Los detenidos presumían de que Rusia ofreció 10.000 soldados a Puigdemont para convertir Cataluña en Suiza” i dos titulars més com “Caen los intocables, un golpe tan duro como las detenciones tras el 1-O” i “Detenidos. Tan influyentes para el independentismeo que Puigdemont habla de ‘muerte política'”.

Donant una ullada pels diaris digitals, la visió no dista gaire de la tradicional premsa de paper. Vegem: El Español, “Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, según el juez” i “Golpe a Puigdemont: detenidas 21 personas de su órbita por desvío de fondos a Waterloo”. El Confidencial, “Dirigentes de ERC se beneficiaron en Barcelona de recalificaciones irregulares” i dos titulars més molt suculents: “La Guardia Civil detiene a los empresarios que montaron Tsunami Democràtic” i “El ‘Espanya ens roba’ no era tal: mejor pregunten a Madí, Vendrell y Soler”. I, ja per acabar, Crónica Global: “Del desvío de dinero de la Diputación al Tsunami Democrático”.

En una altra línia molt diferent més analítica, podríem trobar el titular amb què obria el diari Públic (“Detenen Xavier Vendrell, David Madí, Josep Alay i Oriol Soler en una operació policial, acusats d’impulsar el Procés”), la del diari ARA (“Operació de la Guàrdia Civil contra empresaris pel finançament del Procés”); La Vanguardia on ja no era primera notícia (“Operación de la Guardia Civil por la financiación de Puigdemont en Bélgica”), El Periódico (“La Guardia Civil detiene al ‘estado mayor’ de Puigdemont), El Punt-Avui: “La Guàrdia Civil deté diversos empresaris per desviament de fons a despeses de Puigdemont”.

I entre altres digitals, podríem trobar Nació Digital, que obria l’edició amb el titular “Operació de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés”; Vilaweb, “La Guàrdia Civil confirma 21 detinguts en un nou muntatge contra l’independentisme”; El Nacional.cat, amb diferents titulars com “La Guàrdia Civil busca relacionar un ‘pelotazo’ urbanístic amb el procés” o “La Guàrdia civil sosté que Rússia volia enviar 10.000 soldats a Puigdemont”.

Els diaris publicats des de Madrid donen una índole molt diferent de les informacions. Fan seu el relat del jutge instructor i vinculen les detencions dels empresaris al Tsunami Democràtic i entorn de Puigdemont. S’aprecia molta menys incidència de la possible malversació que sustentaria la causa i torna a posar sobre el focus de l’independentisme, fins i tot amb analogies amb el post 1-O, el cop contra el moviment o la seva decapitació. Ja sabem que la realitat no es construeix a cop de titular però, a jutjar pel que sabíem ahir a la tarda, sembla que el relat a Madrid ha begut de fonts molt similars.

Però res de parlar d’una causa general contra l’independentisme ni pretendre suggerir que l’operació té res d’espectacle policial i mediàtic. Que les darreres informacions que han posat en escac el relat de la Fiscalia i el Tribunal Suprem de violència i alçament –com la sentència absolutòria de Trapero i la cúpula dels Mossos o l’anunci de la Fiscalia de no recorre’l– no faci semblar que els aparells judicials perden tremp en la persecutòria i criminalització de tot el moviment.

Aquest article ha estat escrit durant la tarda dels esdeveniments i, potser, algunes de les afirmacions que s’hi fan no seran d’exactitud literal en el moment de la seva publicació.

