“No poden segrestar l’aire”. Amb aquesta idea, Peppino Impastato, l’any 1976, creava Radio Aut, una ràdio italiana que esdevindria un referent en la lluita contra la màfia. Nascut a Cinisi, un poble de l’illa de Sicília, Impastato fou un poeta, periodista i militant comunista italià que tot i que nasqué amb la màfia de ben a prop, va créixer lluitant contra ella.

Entrada la dècada de 1960 la localitat de Cinisi va començar a guanyar fama dins els cercles mafiosos, s’estava convertint en una ciutat clau per la màfia Siciliana anomenada Cosa Nostra. El pare de Peppino, cap local de la màfia, rendia tribut a Gaetano Badalamenti, conegut com a Tano, home fort de la Cosa Nostra, que articulava el tràfic d’heroïna als Estats Units i que acabaria ordenant, l’any 1978, la mort del jove Impastato. En aquells anys, però, el poble vivia una certa estabilitat econòmica. A les cases no faltava el menjar, els fills estudiaven…

Aquests fills començaren a posar en qüestió la mentalitat mafiosa en les quals havien estat educats. En la pel·lícula I cento passi (“Els cent passos”), títol que fa referència a la distància que separa la casa de Peppino i la de Tano, s’observa com el jove italià, pateix una sèrie d’esdeveniments que el marquen i li fan desenvolupar la seva pròpia subjectivitat al marge del que la seva família espera d’ell. Concretament el conflicte amb el seu pare marca el seu caràcter combatiu contra la màfia, contra el conservadorisme i contra la indiferència davant de la injustícia.

Amb divuit anys publica segurament el seu article més famós “La mafia è una montagna di merda” (La màfia és una muntanya de merda). Article que provocaria una forta discussió amb el seu pare, el qual acabaria expulsant-lo de la casa familiar.

Tot i això, Impastato es negava a lligar-se les mans i continuava tintant negre sobre blanc en articles contra la màfia. Mai es cosiria els llavis i, finalment, l’any 1976 fundaria Ràdio Aut. Autogestionada i autofinançada, amb ella va aconseguir agitar a la població de Cinisi transmetent tota la moguda cultural i sociopolítica dels anys setanta.

El seu propi programa, Onda Pazza (“Ona boja”), era un mitjà per a conscienciar de la situació del seu poble fent servir l’humor. Durant la seva hora de transmissió diària mantenia en silenci i amb l’orella enganxada a la ràdio a tot el poble. Anomenava al seu poble “Mafiopoli” i de manera satírica parlava de les desventures de “Tano Seduto”, òbviament paròdia de Tano Badalamenti. Peppino s’havia convertit en l’enemic de Tano i de tota la màfia.

Seria després del programa emès el 9 de maig de 1978, que els homes d’honor de Tano, després d’una forta pallissa, el lligarien a les vies del tren amarrat a una forta carrega explosiva. Impastato moria el mateix dia que les notícies obriren amb la mort d’Aldo Moro –Primer Ministre d’Itàlia per Democràcia Cristiana- el qual havien segrestat el grup Brigades Roges a canvi de l’alliberament de presos. El crim de Peppino va passar com un “acte terrorista fallit” i la seva història passaria a ser engolida per l’època, per la màfia i pels mitjans còmplices.

El seu funeral és convertir en la primera gran manifestació contra el poder de la màfia a Itàlia.

