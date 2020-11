Durant la darrera setmana, diversos periodistes i fotoperiodistes han denunciat impediments per part de Mossos d’Esquadra a l’hora de desenvolupar la seva tasca en la cobertura de diversos desnonaments.

El Mapa de la Censura també recull l’intent d’un manifestant d’interrompre la connexió en directe de TV3 al final de la manifestació contra els desnonaments d’aquest dissabte a Barcelona, les intimidacions a una periodista per part d’una veïna o la negativa de l’Ajuntament de Barcelona a concedir una entrevista a un mitjà local.

Un manifestant intenta interrompre el directe de TV3 des de la manifestació contra els desnonaments

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 31-10-20 L’equip de TV3 va topar amb alguns entrebancs per fer un directe des de la plaça Sant Miquel de Barcelona durant la manifestació BCN #ZonadeGuerra contra els desnonaments i arran del desallotjament de la casa Buenos Aires de Vallvidrera.

🔴 Incidents en la manifestació contra els desnonaments a l’arribada a la plaça de Sant Miquel. Alguns manifestants han intentat impedir el directe del periodista de TV3 Aitor Álvarez https://t.co/BLHk1nO4cF pic.twitter.com/O8YDHZIN3M — 324.cat (@324cat) October 31, 2020

Mentre feien la connexió des de la plaça, un manifestant va intentar desconnectar el cable del micro a la càmera d’una estrebada i un altre va llançar-los una bossa d’escombraries plena de papers.

Els Mossos expulsen, identifiquen i amenacen una fotoperiodista durant un desnonament a Ciutat Meridiana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 29-10-20 La fotoperiodista Lorena Sopena feia fotos per al Diari de Barcelona del desnonament d’una família amb tres criatures al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, quan agents de la unitat d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra la van fer fora, esgrimint que “no era un lloc segur”.

Sopena, que duia braçalet de premsa i no dificultava les tasques policials, explica que va insistir en la necessitat de ser a un lloc on tenir visibilitat. Els Mossos van demanar-li que s’acredités i van dir-li que la denunciarien per desobediència.

Així em va fer fora la BRIMO per a que no pogués fer fotos del desnonament de Ciutat Meridiana. En vaig poder fer, però els mossos obstaculitzen la nostra feina de forma constant. Off the record em van dir que em denunciaren per desobediència . pic.twitter.com/7gjsenUU0E — Lorena #NouBarris 📸 🇦🇲 (@Occat93) October 31, 2020

Aqui teniu el video de com la Brimo fa fora Lorena Sopena, després va ser identificada i amenaçada de denuncia.

Les seves fotos posteriors van fer la volta a la xarxa, mostrant el desnonament d’una familia vulnerable. https://t.co/g1GzYy0DPR — Sindicat ImatgeUPIFC (@UPIFC) October 31, 2020



Seguint les indicacions de Mossos, va moure’s cap a un altre lloc, on uns altres agents van dir-li que tampoc podia desenvolupar-hi la seva feina. Finalment, van emplaçar-la a un indret on no tenia cap visibilitat dels fets, però va poder pujar al terrat d’uns veïns per prendre unes imatges que s’han fet virals. El Sindicat de la Imatge UPIFC, on està afiliada, s’ha fet ressò del cas i han condemnat “l’obstrucció i l’amenaça als i les fotògrafes”.

Increpen una periodista i marquen la porta de casa seva

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 29-10-20 La periodista Cristina Fallaràs ha denunciat per xarxes socials que, fa un parell de setmanes, una dona jove la va increpar i s’hi va dirigir cridant “una roja”, mentre seia en una terrassa al costat de casa seva. Seguidament, va entrar al seu portal. Segons Fallarás, dies després, es va creuar amb ella al portal i va cridar-li “viva España”. A través d’una imatge, mostra com han marcat la porta.

Hace un par de semanas, una mujer joven me increpó, sentada yo en la terraza que hay debajo de casa. Y entró en mi portal.

Días después, al cruzarnos en nuestro mismo portal me gritó a un palmo de la cara: “¡Viva España!”

Ayer la puerta de mi casa apareció marcada@policia

HILO: pic.twitter.com/L9lzbQqxDi — Cristina Fallarás (@LaFallaras) October 30, 2020

No és la primera vegada que la increpen pels carrers. Fallarás assegura que està “acostumada que la insultin i l’amenacin pel carrer” i que inclús ha rebut alguna escopinada i alguna empenta.

La policia fa fora cinc periodistes de la casa Buenos Aires quan cobrien la reocupació de l’espai

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

VALLVIDRERA, 28-10-20 En el moment que la casa Buenos Aires va ocupar-se de nou durant la manifestació, un grup de cinc periodistes va entrar al jardí de la finca per poder fer-ne la cobertura periodística. Els Mossos d’Esquadra els hi van impedir la tasca, els van identificar i els van fer fora.

Entre els periodistes, hi havia Andreu Merino, de Nació Digital, que ha denunciat a xarxes que “els agents antiavalots ens van obligar a marxar amb l’argument que estàvem en una propietat privada”. Així mateix, Carme Rocamora, d’El Jardí, ha reivindicat el dret a informar sobre el que estava passant i ha denunciat que els Mossos “actuen sense ningú que els enregistri”.

Ahir vam informar de tot el que passava a la @labuenosaires__ fins que vam poder Quan un grup de 5 periodistes vam entrar al jardí de la finca, els agents antiavalots ens van obligar a marxar amb l’argument que estàvem en una propietat privada, després de fer-nos identificar https://t.co/o0PvZ9O80S — Andreu Merino Vives (@andreumerino) October 29, 2020

L’Ajuntament de Barcelona nega una entrevista al mitjà local ‘L’Exprés’ de Sant Andreu

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 24-10-20 Des del mitja local L’Exprés denuncien que des de l’equip de premsa de la regidora del Districte de Sant Andreu els han denegat una entrevista amb Lucía Martín. El periodista David García que ja han intentat entrevistar-la en set ocasions: “En cinc ocasions ens ha donat llargues, en una ens la van anul·lar perquè es va enfadar amb una notícia de L’Exprés i la darrera directament ens han demanat les preguntes per contestar per escrit”. En l’intercanvi de correus, quan L’Exprés diu que en ser la primera entrevista de tot el mandat, volen fer-la presencialment i que “d’entrevistes per escrit tampoc n’enviem mai”, des de premsa responen que “la regidora no farà cap entrevista amb el vostre mitjà”.

Un mosso intimida un fotoperiodista durant un desnonament

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 15-10-20 El fotoperiodista Emili Puig acabava de fer algunes fotografies del dispositiu policial al carrer Aragó de Barcelona arran d’un desnonament, quan un mosso de la unitat d’antiavalots ARRO el va seguir i li va demanar el mòbil. Segons Puig, l’agent va ampliar la foto i en veure que hi sortia ell fent-se un petó amb una dona, el va “coaccionar” perquè no la publiqués enlloc. Aleshores, va ser quan el fotoperiodista va demanar-li el Número d’Ordre Públic (NOP) i un altre agent va apropar-s’hi i va demanar-li la identificació personal i professional.