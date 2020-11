En plena pandèmia, el grup editorial Prensa Ibérica ha anunciat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que implica 400 acomiadaments al conjunt de les seves capçaleres arreu de l’Estat i afecta Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. A més, Unidad Editorial preveu fer fora almenys quinze treballadors d’El Mundo Balears.

El Mapa de la Censura també recull nous episodis d’obstaculització per part dels Mossos d’Esquadra de la tasca professional de fotoperiodistes, així com les crítiques des d’organitzacions cap a l’ordre del govern espanyol per intentar controlar la desinformació.

Més d’una trentena de treballadors al ‘Diario de Ibiza’, ‘Diario de Mallorca’ i ‘El Mundo’, en risc

Acomiadaments i casos de precarietat laboral als mitjans de comunicació

Palma, 10-11-20. L’empresa propietària del Diario de Ibiza i el Diario de Mallorca, Prensa Ibérica, ha anunciat la intenció d’acomiadar una part de les plantilles d’ambdós mitjans. En el cas del Diario de Ibiza, un total de quinze persones –set de redacció, quatre de tallers, tres d’administració i una de manteniment–, que segons denuncia el Sindicat de periodistes de les Illes Balears representen un 30% del total. En el cas del Diario de Mallorca, continua el degoteig d’acomiadaments que va començar fa un parell d’anys. Si la plantilla ja s’havia reduït en dotze, ara l’empresa ha comunicat que farà fora quatre treballadors a finals de mes i tres més els pròxims mesos.

.@PrensaIberica planteja els següents acomiadaments a @Diario_de_ibiza:

7 de redacció,

4 de tallers,

3 d’administració,

1 de manteniment.

L’estratègia d’acomiadar treballadors enfonsarà la qualitat del seu producte. No recuperaran lectors i anunciants oferint-los quelcom pitjor. — SPIB (@SPIBviu) November 9, 2020

El Sindicat ha afegit que l’amenaça també recau sobre quinze treballadors d’El Mundo/El día de Baleares, a través d’un Expedient de Regulació d’Ocupació a les delegacions del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

En un comunicat, el Sindicat alerta del «drama» que suposa per a les famílies, així com el pas que representa «en l’empobriment del periodisme». Exigeixen que es busquin alternatives a l’acomiadament.

El Sindicat de Periodistes exigeix als propietaris de Diario de Mallorca, Diario de Ibiza i El Mundo que cerquin alternatives als acomiadaments (Ara Balears)

Els Mossos d’Esquadra dificulten la feina d’un fotoperiodista durant un desnonament

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 09-11-20. El fotoperiodista Pau de la Calle denuncia les condicions amb què va haver de cobrir un desnonament al carrer Villarroel de Barcelona, en el marc d’un reportatge que està preparant com a freelance. Segons de la Calle, no només la policia va obligar la premsa a allunyar-se del lloc dels fets, fora del cordó policial, sinó que es va ordenar a un dels dispositius que posés una furgoneta davant de la porteria abans d’obrir l’immoble amb un ariet per executar el desnonament, tal com es pot veure en el vídeo que va penjar a Twitter.

Solo llegar la policia me ha echado fuera de la zona del desahucio vulnerando mi derecho a trabajar y el derecho de la gente a ser informados. Al ejecutar el desahucio de la familia han puesto un furgón en la puerta para imposibilitar que pueda fotografiarlo.@mossos ??????? pic.twitter.com/lXR6vcj7a5 — Pau de la Calle (@PaudelaCalle1) November 9, 2020

«Aquestes pràctiques policials dificulten el dret a la informació i no és un cas aïllat», denuncia de la Calle. De fet, tres dies més tard, el mateix fotoperiodista va denunciar el mateix en un altre desnonament al barri de Sants de Barcelona, on la policia, a més, li ha demanat el DNI, tot i anar clarament identificat amb braçalet.

Denuncien un fotoperiodista per desobediència a l’autoritat

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 05-11-20. El fotoperiodista Xavi Hurtado ha rebut una denúncia per desobediència a l’autoritat amb data del 5 de juny, quan cobria el tall de l’avinguda Meridiana de Barcelona. Li imposen una multa de 601 euros pel que assenyalen com una falta greu.

Segons Hurtado, aquell dia cobria la mobilització convocada per Meridiana Resisteix i es trobava al carrer Fabra i Puig fent fotos d’una detenció, quan un agent va colpejar-li el braç amb què subjectava la càmera i ell va respondre amb un «No em toquis. En el mateix escrit d’al·legacions que ha presentat, relata que, aleshores, l’agent es va girar i va dir-li: «Que no et toqui? Doncs véns al furgó». Tot i que Hurtado no va oposar resistència, denuncia que l’agent «va fer ús de la força desmesurada» i que en diverses ocasions es va queixar que li estava pressionant el braç. La fotoperiodista Lorena Sopena va fotografiar el moment.

Obro fil

Mossos em porta a les furgones x haver-li dit al caporal q no em toques. X q amb un cop q m'ha donat quasi em tira la càmera a terra. Tot i dir que m'estaven fent mal i demanar x penjarme la càmera , el caporal m'ha ignorat i ha seguit apretant-me el braç. Foto:@Occat93 pic.twitter.com/nzy9bW5FbF — Xavi Hurtado (@xavihurta) June 5, 2020

A la furgoneta van prendre-li les dades i van comunicar-li que quedava denunciat per desobediència, una denúncia que li ha arribat cinc mesos més tard.

Entra en vigor una nova ordre ministerial «contra la desinformació»

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Estat espanyol, 5-11-2020. El Govern espanyol ha aprovat un procediment d’actuació contra les fake news, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 5 de novembre, a demanda de la Comissió Europea. El procediment parteix d’un context d’amenaça del dret a la informació i la llibertat d’expressió «per la difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica de desinformació, que persegueix influir en la societat amb fins interessats i espuris» i recull accions i processos per «millorar i augmentar la transparència respecte a l’origen de la desinformació i a la manera en què es produeix i difon, a més d’avaluar-ne el contingut».

Hemos leído para ti la Orden Ministerial contra la Desinformación que ha hecho correo ríos de tinta. No cambia nada en la práctica y eso es malo. Continua con una línea narrativa liberticida que prepara el terreno para lo peor.#FakeYou

Aquí un hilo con nuestro análisis 👇 pic.twitter.com/DyxmgFSJ2R — Xnet (@X_net_) November 10, 2020

L’ordre ministerial ha aixecat polseguera política i social. Diverses organitzacions del sector, com l’Associació de Mitjans d’Informació, la Federació de Sindicats de Periodistes, la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya o la Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes, han expressat la seva preocupació, crítica o inquietud davant la manca de precisió. La plataforma Xnet ha denunciat que l’Ordre està escrita «com si els mitjans no digitals fossin una excepció en què no existeix la desinformació o com si els partits no fossin els principals responsables de propaganda i manipulació informativa» i el fet que apel·la a normatives europees que fa anys que denuncien i que «responsabilitzen la ciutadania de les fake news i les usen com a excusa per justificar retallades de llibertat d’expressió».

Els Mossos denuncien un fotoperiodista per desobediència a l’autoritat

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 5-10-20. El fotoperiodista freelance Lorenzo D’Agostino denuncia que la policia catalana l’ha multat amb 600 euros quan estava cobrint un desnonament. Els fets es remunten al 5 d’octubre, al carrer Còrsega de Barcelona. D’Agostino explica que com que no duia ni armilla ni braçalet posat –ja que no és obligatori– no va ser obligat a treballar des de darrera la línia policial, com la resta de premsa. Quan gravava com treien els activistes de la porta, els Mossos s’hi van apropar i ell es va identificar com a premsa. Explica que un dels agents va dir-li: «Com has de ser premsa tu…» i va donar-li una puntada de peu al cul.

Tot i identificar-se, els Mossos van respondre que no consideraven que estigués exercint per no dur l’armilla taronja, però que excepcionalment no el denunciarien per ser efectivament periodista. «Immediatament després vaig anar a informar-me al Col·legi de Periodistes, on em van confirmar que no es obligatori dur-la, però m’ha arribat la denúncia a casa», explica.