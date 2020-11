Mèdia.cat participa en la presentació del document “Discurs d’odi contra la minoria catalana”, en el marc de la 13a sessió del Fòrum sobre minories de l’ONU

En el conflicte per l’autodeterminació de Catalunya, “l’enfrontament polític i la persecució judicial s’han acompanyat d’un debat públic que vol estigmatitzar la minoria catalana, amb els mitjans de comunicació com un dels seus principals vehicles”. Ho afirma un informe [enllaç al sumari executiu, en anglès] elaborat per la clínica jurídica francesa Aix Global Justice, juntament amb l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO) i en col·laboració amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El document es va presentar aquest dijous a la tarda en una taula rodona internacional en el marc de la 13a sessió del Fòrum sobre minories de les Nacions Unides, centrat enguany en el discurs de l’odi i les xarxes socials. Van participar-hi la coordinadora de casos d’Aix Global Justice i coautora de l’informe, Indira Boutier; la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie; i la periodista i coordinadora de Mèdia.cat, Elisenda Rovira; moderades per l’advocat internacional de drets humans i secretari general de l’UNPO, Ralph Bunch.

“Els mitjans de comunicació espanyols s’han convertit en una extensió dels interessos de l’Estat (…): les acusacions contra polítics independentistes no solen presentar-se als tribunals, sinó en campanyes de difamació a la premsa derivades de les filtracions de la policia”, exposa l’informe. El document apunta a exemples concrets de biaix als mitjans d’acord amb la seva opinió sobre la qüestió catalana, incloent-hi diaris com El País, El Mundo, La Vanguardia o El Periódico i cadenes de televisió com Antena 3. L’informe també esmenta la campanya de desprestigi contra TV3 i la manca d’opinadors favorables a l’autodeterminació en els principals espais d’opinió dels mitjans d’àmbit estatal.

Segons Aix Global Justice, es tracta d’un fenomen sistemàtic als mitjans de comunicació espanyols, que participen en la construcció d’un discurs hostil cap a la minoria catalana mentre personatges públics en fan ús per fomentar aquestes dinàmiques, o fins i tot arribar a promoure crides a la violència. “En lloc de mostrar crítiques a la repressió sistèmica per part de l’aparell de l’Estat espanyol, els mitjans de comunicació tendeixen a qüestionar la part de Catalunya com a víctima d’aquesta repressió”, afirma el document. “La brutalitat policial que es va veure durant el referèndum català del 2017 no només va ser aprovada per tots els mitjans espanyols, sinó que alguns d’ells van demanar una acció encara més dura.”

Un altre fenomen que denuncia és la criminalització de les mobilitzacions independentistes i la vinculació amb la violència. “En els seus esforços per estigmatitzar la minoria catalana, els mitjans espanyols retraten les manifestacions pacífiques com a violentes, amb metàfores enganyoses, alineades amb declaracions del govern espanyol com ‘terroristes’ o ‘partidaris d’un cop d’estat’, que infringeix efectivament els drets humans de la reunió pacífica i la presumpció d’innocència”. L’informe exposa que la criminalització va més enllà de les manifestacions i s’amplia per exemple al sistema educatiu, que es representa com una eina responsable de l’adoctrinament de milions de persones.

En la presentació, Boutier ha insistit que “s’ha detectat un preocupant augment dels discursos de l’odi contra la minoria nacional catalana i violacions de legislacions europees i internacionals per part de l’Estat espanyol. El marc legal espanyol està obert a una interpretació autoritària de la llei, acompanyada per un poder judicial molt conservador, que l’Estat utilitza com una eina per mantenir la integritat territorial”. Per la seva banda, Paluzie ha afirmat que “el creixement dels discursos d’odi i de l’ús de delictes d’odi contra la minoria nacional catalana s’està produint en un context de repressió creixent contra el poble català i la seva lluita per l’autodeterminació, especialment des del 2017”. Bunche ha recordat que “el discurs d’odi és un problema endèmic a l’Estat espanyol i no només s’ha dirigit a la minoria catalana, també a altres minories nacionals”. Per part de Mèdia.cat, Rovira ha destacat diversos exemples de catalanofòbia als principals mitjans de l’Estat espanyol, i ha insistit que “la presència de catalanofòbia als mitjans espanyols ve de molt enrere”.

Podeu llegir un sumari executiu de l’informe de discurs de l’odi contra la minoria catalana aquí. L’informe complert es farà públic durant els propers dies, i estarà disponible als webs de l’UNPO i de l’Assemblea internacional.