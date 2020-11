Ja podeu consultar el vídeo de la taula rodona internacional de presentació de l’informe “Discurs d’odi contra la minoria catalana”, en què vam participar des de Mèdia.cat en el marc de la 13a sessió del Fòrum sobre minories de l’ONU, centrat enguany en el discurs de l’odi i les xarxes socials. A l’acte van intervenir-hi la coordinadora de casos d’Aix Global Justice i coautora de l’informe, Indira Boutier; la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie; i la periodista i coordinadora de Mèdia.cat, Elisenda Rovira; moderades per l’advocat internacional de drets humans i secretari general de l’UNPO, Ralph Bunch.

En el conflicte per l’autodeterminació de Catalunya, “l’enfrontament polític i la persecució judicial s’han acompanyat d’un debat públic que vol estigmatitzar la minoria catalana, amb els mitjans de comunicació com un dels seus principals vehicles”, segons aquest document elaborat per la clínica jurídica francesa Aix Global Justice, juntament amb l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO) i en col·laboració amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).