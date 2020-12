Les notificacions de les aplicacions estan pensades per enganxar-nos al mòbil. Foto: pxfuel.

Ira, ansietat, buidor, descontentament, incertesa, tristesa… Potser vostè també ha sentit alguna d’aquestes emocions després de navegar sense un rumb concret durant una bona estona a Internet. Potser ha llegit un post sobre les conseqüències econòmiques de la pandèmia i s’ha sentit angoixat. O ha vist una fotografia a Instagram que li ha fet pensar que la seva vida és avorrida i monòtona. O ha envejat la quantitat de seguidors i “m’agrada” que té un amic seu. O ha llegit un tuit de Vox atribuint els disturbis de fa unes setmanes a la immigració, cosa que li ha encès els ànims.

Segurament ja ho sap però tot el que veu a Instagram és mentida i la reacció que li ha suscitat el tuit de Vox és pretesament buscada. Tot i així, vostè navega i s’encén. S’encén perquè, tancat entre les quatre parets de casa seva, sol davant l’ordinador, pot deixar-se anar sense necessitat de dur màscara, ni mascareta. S’encén perquè porta una bona estona navegant i l’excés d’informació l’aclapara. S’encén perquè les empreses tecnològiques fan tot el possible perquè estigui com més estona davant la pantalla, millor.

I per això activen tots els mecanismes: una notificació cada vegada que li arriba un missatge a través d’una les xarxes socials; una altra quan s’actualitza el seu timeline; la reproducció automàtica dels vídeos; els botons d’interacció que li assenyalen el número de “m’agrada” de les seves publicacions i els nous seguidors…

Ha arribat el moment de reconèixer que les xarxes socials perjudiquen greument la nostra salut. De la mateixa manera que ho fa un excés de sucre en la dieta. Així que, de la mateixa manera que hem après a reduir el consum de sucre i buscar alternatives més saludables, ha arribat el moment de prendre mesures per reconduir la nostra relació amb la tecnologia.

Alguns exempleats de Silicon Valley, protagonistes del popular docudrama El dilema de las redes sociales, disponible a Netflix, alerten que les empreses tecnològiques fan de la nostra atenció un negoci, i ofereixen alguns consells per fer un ús més racional del telèfon. Entre les recomanacions més bàsiques però imprescindibles:

– Desactivar totes les notificacions del nostre aparell, excepte les que ens envien persones.

– Configurar el telèfon perquè aparegui en una escala de grisos, ja que està comprovat que els colors cridaners, com és el cas del vermell que ens alerta de les notificacions, condueixen el nostre cervell a un consum més compulsiu.

– Limitar les aplicacions que tenim a la pantalla d’inici. Deixar-hi les aplicacions que ens són útils en el nostre dia a dia, com ara mapes, calendari i agenda, i retirar-ne d’altres que poden ser una font de distracció. Així, quan les vulguem consultar, estarem obligats a buscar-les dins l’aparell.

– Eliminar les aplicacions que no fem servir.

– Deixar el telèfon mòbil fora de l’habitació abans d’anar a dormir, així evitem també que sigui el primer que consultem només despertar-nos.

No es tracta d’eliminar de les nostres vides les xarxes socials, sinó de prendre consciència de l’ús que en fem i actuar perquè siguin les nostres aliades enlloc de perjudicar greument la nostra salut.

