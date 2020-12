Les aportacions de més de 360 persones i col·lectius han fet possible aconseguir els 12.000 euros necessaris per tirar endavant l’Anuari Mèdia.cat, en la campanya de micromecenatge que està en marxa a Verkami. La recollida de finançament no s’atura aquí: fins aquest dissabte 5 de desembre hi ha temps per fer aportacions i convertir-se en mecenes del projecte.

Les aportacions recollides permetran afrontar els costos de redacció, edició, correcció, maquetació, impressió i distribució de l’Anuari i enfortir el projecte de Mèdia.cat, però també ajudar les cooperatives i col·lectius que ofereixen recompenses als mecenes: música, literatura, una cooperativa de begudes artesanes o una botiga que estampa amb tintes ecològiques. Anar més enllà de l’objectiu és fer créixer la xarxa.

L’Anuari Mèdia.cat 2020, que es publicarà al març de 2021, recollirà temes silenciats als mitjans de comunicació durant aquest darrer any, analitzarà sorolls informatius i enguany també dedicarà un dossier central a respondre la pregunta “Com informar de l’extrema dreta?”. Davant de l’auge dels moviments extremistes a casa nostra i a nivell global, es fa urgent reflexionar sobre com informar-ne sense amplificar-los.

L’Observatori Mèdia.cat i l’entitat que l’impulsa, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, agraeixen la col·laboració a les persones i col·lectius que s’han sumat a la campanya.

El programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio va entrevistar una de les coordinadores de l’Anuari, Elisenda Rovira: