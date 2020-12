Durant l’aniversari de la Constitució espanyola, el 6 de desembre, un neonazi ha intentat agredir un grup de fotògrafs mentre era detingut. Alhora, els Mossos d’Esquadra han identificat alguns periodistes acreditats a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on el partit d’extrema dreta Vox ha commemorat l’efemèride amb la presència del seu líder, Santiago Abascal.

El Mapa de la Censura també recull la investigació de l’Audiència Nacional contra un tuitaire, el judici celebrat contra la fotoperiodista Mireia Comas i més acomiadaments a mitjans de comunicació del País Valencià i del Principat, entre altres.

Un neonazi intenta agredir un grup de fotògrafs

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 06-12-20

Un dels dos neonazis detinguts pels Mossos d’Esquadra a la plaça Catalunya ha intentat agredir un grup de fotògrafs. El detingut havia participat a l’acte de Vox convocat a la plaça Sant Jaume per celebrar l’aniversari de la Constitució espanyola. Quan el traslladaven emmanillat cap al vehicle policial, ha intentat abalançar-se cap a uns periodistes que estaven fotografiant i gravant el moment.

El fotoperiodista David Melero, del canal d’informació L’Alerta, i el fotoperiodista Victor Arias han enregistrat el moment en vídeo.

🔴 6D | S'emporten als neonazi detinguts i un d'ells intenta escapar-se i agredir els fotògrafs i periodistes. 📸: @DavidMelero16 pic.twitter.com/c3dMN9qXds — L’Alerta 🎗 (@lalertacanal) December 6, 2020

AHORA MISMO – Neonazi detenido en Plaza Cataluña por los Mossos intenta agredir a un grupo de fotógrafos. pic.twitter.com/0i3BCA4It0 — Víctor Arias (@byvictorarias) December 6, 2020

El Mossos identifiquen periodistes que cobreixen les convocatòries del 6-D

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 06-12-20

Els Mossos han identificat alguns fotògrafs i periodistes acreditats a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on estava convocat l’acte del partit d’extrema dreta Vox. El canal d’informació L’Alerta ho ha denunciat i fotografiat, i el Sindicat de Periodistes ho ha titllat d’”absolutament inadmissible” i ha exigit que es respecti el dret a la informació i no es posin “traves” als professionals.

Absolutament inadmissible. El nostre suport als companys/es afectats/des. @mossos han de respectar #dretinformacio I, per tant, han de facilitar les tasques dels professionals en lloc de posar-los traves. #periodigne https://t.co/QS0zFL4tX3 — Sindicat Periodistes (@periodistescat) December 6, 2020

L’Audiència Nacional cita a declarar un tuitaire per “injúries a la Corona”

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

Reus, 04-12-20

L’Audiència Nacional investiga el tuitaire Albert Baiges per un piulada del 18 de març en el marc de la campanya #CoronaCiao: «En serio. Tallem-li el coll a aquest fill de puta, estem tardant”. El Cos Nacional de Policia va dur la piulada als tribunals per un presumpte delicte d’injúries a la Corona i el passat 2 de desembre va ser citat a declarar per videoconferència des dels jutjats de Reus. Mambri s’ha acollit al seu dret a no declarar.

En serio. Tallem-li el coll a aquet fill de puta, estem tardant. #CoronaCiao — Albert Montbrió (@AlbertMambri) March 18, 2020

El tuitaire de Montbrió acusat d’injúries a la corona decideix no declarar davant l’Audiència Nacional (Diari Més)

Judici contra la fotoperiodista Mireia Comas

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Terrassa, 02-12-20

La fotoperiodista Mireia Comas va ser detinguda mentre cobria un desnonament a Terrassa el 14 d’octubre, juntament amb la dona que estava ocupant el pis, vinculada a Terrassa Sense Murs. La fiscalia acusa Comas d’atemptat contra l’autoritat i li demana un any de presó i una multa de 170 euros.

La sentència no es farà pública fins al 18 de desembre però el seu advocat va destacar el fet que la fiscal dubtés en comptes d’acusar i que un testimoni ratifiqués la versió de la fotoperiodista.

El cas de Mireia Comas, vist per sentència: el seu advocat admet «bones sensacions» però demana prudència (Nació Digital)

Els Mossos detenen una fotoperiodista durant un desnonament a Terrassa (Directa)

Acomiadaments a diversos mitjans valencians

Acomiadaments i casos de precarietat laboral als mitjans de comunicació

València, 02-12-20

En el marc dels expedients de regulació i retallades que està aplicant el grup Prensa Ibérica, el diari d’Alacant Información podria veure afectada el 10% de la seva plantilla i respecte al Levante-EMV encara no s’ha concretat. A més, Unidad Ediorial també preveu tancar la delegació d’Alacant d’El Mundo i deixar una únic periodista a València.

L’organització professional Unió de Periodistes Valencians ho ha denunciat per xarxes socials i exigeix a les empreses “periodisme amb periodistes”.

Continua la crisi del periodisme valencià. ERO en @informacion_es, @levante_emv i ara en @elmundoes, que tancarà la delegació d'Alacant i deixarà una corresponsalia amb una persona a València, acomiadant 10 periodistes. 👉 Exigim a les empreses periodisme amb periodistes. pic.twitter.com/ChcBbLpc1G — Unió de Periodistes (@unioperiodistes) December 1, 2020

Unidad Ediorial plantea un ERE para despedir a 24 profesionales de los 31 que integran las delegaciones de EL MUNDO, con la indemnización mínima que fija la ley. Es un ataque brutal al periodismo regional y al derecho a la información. No podemos consentirlo. — EL MUNDO DELEGACIONES EN LUCHA (@ELMUNDOenlucha) November 30, 2020

Els Mossos identifiquen alguns periodistes durant un desnonament a Barcelona

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 24-11-20

Durant un desnonament al carrer Artà del districte barceloní de Nou Barris, els Mossos d’Esquadra van identificar alguns periodistes que anaven degudament acreditats. La fotoperiodista Lorena Sopena ho ha denunciat a Twitter:

La pregunta és, perquè ens fan anar amb el braçal si després ens identifiquen? https://t.co/tVRnwYRVqB — Lorena Sopena #NouBarris 📸 🇦🇲 (@Occat93) November 24, 2020

Un líder d’España 2000 es querella contra la pel·lícula de Guillem Agulló

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

València, 23-11-20

L’ultradretà José Luis Roberto ha anunciat una querella per un delicte “d’odi i discriminació” contra diverses persones responsables de la pel·lícula La Mort de Guillem. Concretament, acusa el director Carlos Marqués-Marcet, els guionistes Roger Danès i Alfred Pérez i les productores Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -TV3-, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació -À Punt-, Batabat Produccions, SUICAfilms, Lastor Media i l’Institut Valencià de Cultura. Roberto considera que la seva persona apareix en el film “no com un personatge de ficció, sinó amb el seu nom, cognoms, fotografia, dades professionals i empresarials, i se l’assenyala com a possible autor intel·lectual del crim”.

El líder d’España 2000 es querella contra el autors de ‘La mort de Guillem’ per delicte d’odi (Ara)

Tres acomiadaments al diari ‘Regió 7’

Acomiadaments i casos de precarietat laboral als mitjans de comunicació

Manresa, 19-11-20

El comitè d’empresa del diari Regió 7 rebutja tres acomiadaments que s’han produït les darreres setmanes. En el marc d’un “degoteig” d’acomiadaments, en un comunicat, denuncien que “les mesures van en detriment de les rutines de treball i de la qualitat del producte del fins ara diari de referència a la Catalunya Central”.

Un dels darrers acomiadaments ha estat el de la periodista de la delegació de Berga del diari, que se suma a dos més a la seu del mitjà a Manresa.

