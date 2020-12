El cap de setmana, Ràdio Contrabanda s’ha vist obligada a interrompre la seva emissió per FM perquè l’Ajuntament de Barcelona està a punt d’executar una sentència i precintar-ne l’antena.

Entre una àmplia diversitat de casos, el Mapa de la Censura també recull algunes citacions judicials, com la d’Albert Donaire o la de Mariano Sánchez Soler, així com l’absolució de la fotoperiodista Mireia Comas, acusada d’atemptat contra l’autoritat quan cobria un desnonament.

Les emissions de Contrabanda, amenaçades

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 19-12-2020

El dissabte, Contrabanda FM, amb trenta anys d’història, va haver d’aturar temporalment l’emissió per FM pels ajustos tècnics previs al precinte de la seva antena instal·lada al Turó de la Rovira que executarà l’Ajuntament de Barcelona. El juliol de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, arran d’una denúncia de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR), va dictar una sentència que obligava a precintar les emissores de ràdio “il·legals i enderrocar les obres i instal·lacions des de les quals emeten”.

En un comunicat, Contrabanda FM denuncia que se l’equipari a les antenes d’emissores comercials i detalla diverses reivindicacions per al conjunt de Mitjans de Comunicació Lliures i sense ànim de lucre. La ràdio lamenta que ha fet diverses propostes alternatives per poder seguir emetent que no han estat ateses per l’Ajuntament de Barcelona.

Judici contra Albert Donaire per la denúncia d’un sindicat de la policia espanyola

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

Olot, 18-12-2020

Albert Donaire, cap de llista de Demòcrates per Girona a les eleccions del proper 14-F, ha declarat als jutjats d’Olot acusat d’un presumpte delicte d’odi i injúries a les forces i cossos de policia espanyola. Arran de diversos missatges a través de xarxes socials, el Sindicato Unificado de Policia (SUP) el va denunciar davant de la Fiscalia de delictes d’odi de Girona.

Segons l’Assemblea Nacional Catalana de la Garrotxa, els missatges denunciats són crítiques i comentaris en relació amb l’1 d’octubre i sobre la “poca transparència i col·laboració” de l’Estat per esclarir la relació que hi havia entre Es Satty, la policia i el CNI.

Absolen la fotoperiodista Mireia Comas

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Terrassa, 17-12-2020

La jutge considera que no ha quedat provat que l’acusada atemptés contra l’autoritat mentre cobria un desnonament a Terrassa el 14 d’octubre i defensa que les versions policials no poden “degradar” la presumpció d’innocència. Els Mossos la van detenir mentre cobria el desnonament i la fiscalia va sol·licitar un any de presó i el pagament d’una indemnització de 170 euros per la presumpta agressió a una agent.

L’escriptor i periodista Mariano Sánchez Soler declara per injúries i calúmnies contra la família Franco

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Madrid, 16-12-2020

L’escriptor i periodista valencià compareix com a acusat a l’audiència prèvia d’un judici per una demanda interposada per la família del dictador Francisco Franco contra ell i altres periodistes que van participar en el programa En el Punto de Mira, del canal televisiu Cuatro, sobre l’herència dels Franco. A més, també s’han querellat contra Mediaset, grup propietari de la televisió.

La família del dictador considera que el reportatge que es va emetre, on participen Sánchez Soler i Carlos Babío, titulat La herencia de los Franco, té “un clar contingut difamatori i de desprestigi” contra els Franco.

Multa de 500 euros a un periodista que cobria una protesta al port de Sagunt

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Sagunt, 15-12-2020

El periodista del diari Samaruc Digital ha rebut una multa de 500 euros arran de cobrir una protesta de rebuig al comerç d’armes, el 10 de desembre de 2019 dins el recinte del port de Sagunt, quan hi atracava el vaixell saudita Bahri Abha.

Organitzada per Acció Ecologista-Agró i Antimilitaristes-MOC, els cinc antimilitaristes que van participar-hi amb granotes grogues i pancartes amb els lemes “Pareu la guerra” i “La guerra comença ací” també han estat sancionats amb el mateix import.

L’alcalde de Badalona anuncia que es querellarà contra una periodista

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

Badalona, 15-12-2020

Xavier García Albiol anuncia que es querellarà contra la periodista Anna Rocasalva, que va denunciar en una entrevista publicada a Mèdia.cat que dues regidores de Badalona l’havien intimidat. Els fets es remunten al mes de juliol, quan va publicar un reportatge sobre la nau que recentment ha patit un incendi. Arran de l’article, va tornar a Badalona per trobar-se amb un grup de veïns, connectats amb el Partit Popular. Rocasalva denuncia que els veïns van amenaçar-la i que dues regidores del grup municipal la van increpar públicament.

Alhora, la periodista explica a Mèdia.cat que Albiol, en una entrevista l’endemà de la trobada amb el veïnat, va dir que era “normal” que els veïns volguessin cremar la nau, uns paraules que l’alcalde nega haver pronunciat i motiven la querella.

Els Mossos agredeixen un fotoperiodista que cobria un desnonament

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 14-12-2020

El fotoperiodista Joan Mateu Parra ha rebut tres cops de porra extensible quan cobria un desallotjament al número 597 del carrer Còrsega de Barcelona. A banda de tres detencions, els agents dels Mossos han carregat contra les persones que eren a la porta de l’immoble, entre elles Parra.

El fotògraf Pau Venteo ha denunciat per Twitter que “el company fotoperiodista @joanmateuparra ha estat agredit diverses vegades pels mossos amb les porres extensibles mentre treballava cobrint el desnonament a Barcelona d’aquest matí» i ha enllaçat un vídeo on es veu com alguns agents colpegen qui està enregistrant el moment:

El company fotoperiodista @joanmateuparra ha estat agredit diverses vegades pels mossos amb les porres extensibles mentre treballava cobrint el desnonament a Barcelona d'aquest matí https://t.co/g5ptOMvyXz — Pau Venteo (@Pauventeo) December 14, 2020

Facebook censura el compte d’un projecte de dones colombianes per la pau

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

Barcelona, 9-12-2020

La xarxa social de Mark Zuckerberg ha tancat el compte de difusió del projecte Berracas, que recull la veu de deu dones colombianes que, després de ser víctimes del conflicte armat a Colòmbia, han decidit emprendre projectes comunitaris per construir la pau. Segons Facebook, el tancament és per incomplir “les normes comunitàries”.

El projecte està desenvolupat per gairebé vint investigadores i periodistes de tres universitats a l’Estat espanyol i a Colòmbia (la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat del Tolima i la Corporació Unificada Nacional d’Educació Superior) i finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Un club de futbol es queixa i amenaça Betevé per publicar imatges d’aficionats descontents

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

Bacelona, 7-12-2020

El periodista de Betevé Jordi Montalbo ha fet pública a Twitter una carta del CF Montañesa que exposa “les molèsties cap a les imatges i twits publicats” pel mitjà en relació al partit celebrat el 6 de desembre contra el CE Manresa. La cadena pública va mostrar en una peça com els aficionats del Muntanyesa, i en especial la Penya La Irreductible de Nou Barris, va “explota[r] contra l’equip i el cos tècnic al final del partit contra el Manresa”, que va acabar amb derrota, amb crits d’“Álcaraz dimissió” i “la Monta somos nosotros”, així com algun insult.

El club exposa a la carta: “No podem consentir que es taqui la imatge del nostre club i de la nostra afició”. I afegeix: “si fets com aquests tornen a succeir [ens veurem] en l’obligació pel bé de la nostra entitat de prendre mesures”.