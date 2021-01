Seguidors de Trump destrossen càmeres i fan fora periodistes al Capitoli

Els assaltants a l’edifici del Congrés dels Estats Units han descarregat la seva ira contra alguns dels periodistes que cobrien els esdeveniments. Si bé és habitual que el propi Trump alimenti l’animadversió cap als mitjans convencionals, especialment els considerats progressistes, la virulència amb què la nit passada alguns dels seus seguidors han atacat material i han increpat periodistes ha sorprès fins i tot informadors experimentats.

“No he vist res com això en els meus 20 anys de carrera”, afirmava el reporter de la NBC Shomari Stone en un vídeo que penjava a Twitter on es veu com alguns assaltants, vestits de camuflatge, colpegen càmeres i equipament:

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2

— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021