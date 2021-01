Quan fa menys d’un mes que va començar el 2021, el Mapa de la Censura ja ha recollit almenys sis incidents que poden suposar un impediment o una amenaça per al dret a la informació i la llibertat d’expressió als Països Catalans. Alguns són el desenllaç d’incidents d’anys anteriors, com el cas dels vuit activistes propalestins que han quedat emparats per la llibertat d’expressió cinc anys i mig després dels fets o, en sentit contrari, l’arxivament de la denúncia d’un periodista que fa més d’un any va patir l’impacte d’una bala de goma mentre treballava. També en relació a procediments i resolucions judicials, el Mapa recull el cas del director de Nació Manresa, amenaçat per l’extrema dreta, que ha quedat vist per sentència.

Al carrer, alguns periodistes d’IB3 denuncien haver estat assetjats per un grup de manifestants a Palma i un fotoperiodista reporta haver estat agredit per un mosso durant un desnonament a Barcelona.

Arxiven la causa contra vuit activistes propalestins per unes piulades

València, 18-01-2021

Censura de continguts i opinions a la xarxa

L’Audiència de València ha arxivat el procediment contra vuit activistes per demanar per xarxes socials al festival Rototom que no contractés el cantant Matisyahu, que ha mostrat el seu suport a l’exèrcit d’Israel. L’associació Comitè Legal para la Lucha contra la Discriminación va presentar una querella criminal, acusant els activistes de delictes d’incitació a l’odi i/o amenaces durant la campanya, l’agost de 2015. La interlocutòria estableix que “els fets que es consideren suposadament delictius es redueixen a l’atribució al citat músic d’un presumpte posicionament respecte de la política del govern d’Israel, no per la seva condició de jueu, religió o qualsevol altra circumstància” i defensa “la prevalença de la llibertat d’expressió malgrat que les frases siguin reprovables”.

Arxivada la causa contra vuit activistes per demanar al Rototom no contractés Matisyahu (Directa)

La concessionària dels informatius d’IB3 prohibeix a una periodista participar en un acte com a treballadora de la televisió

Pressions, censura o autocensura



Palma, 15-01-2021

La nova concessionària d’informatius d’IB3, Dalton Audivisual, ha prohibit a la periodista Marta Bergas, presentadora d’informatius, participar en un col·loqui sobre llengua i mitjans de comunicació com a treballadora de la televisió.

La nostra companya i redactora @martabergas havia de participar en un col•loqui sobre llengua i periodisme organitzat per l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor. Finalment no hi assitirà, perquè la nova subcontracta no permet que sigui presentada com a "periodista d'IB3TV". pic.twitter.com/NMpiTtxIKV — Comitè infos IB3 (@ComiteinfosIB3) January 15, 2021

De fet, des que la productora del grup Lavínia va assumir la nova subcontracta dels serveis informatius, el passat 11 de gener, ha obligat els treballadors a firmar un document que explicita: “El personal de Dalton no podrà rebre ordres ni instruccions, ni encàrrecs, ni qualsevol altra comunicació relativa al servei amb personal de l’ens públic” i afegeix que “l’ús d’altres eines de comunicació amb personal de l’ens haurà de ser autoritzada”. El mes de febrer, els treballadors dels serveis informatius de la televisió i la ràdio van demandar IB3 per aconseguir la internalització.

Prohibeixen a una periodista que presenta informatius dir que treballa a IB3 (Diario de Mallorca, en castellà)

Un agent dels Mossos empenta i colpeja un fotoperiodista

Agressions físiques

Barcelona, 14-01-2021

El fotoperiodista Pol Cartie denuncia haver rebut empentes i cops per part d’un agent d’ARRO de Mosso durant el desnonament d’un habitatge al carrer de la Riereta del barri del Raval de Barcelona. Cartie, que ho cobria com a freelance amb braçalet al braç, relata que part de la premsa que cobria el desnonament es va quedar entre els activistes i el cordó de mossos, i que els agents van començar a empentar-los. Tot i identificar-se com a premsa, denuncia que un agent va continuar colpejant-lo a l’estómac fins que va marxar, obrint-se pas entre la gent. Cartie afegeix que l’agent no duia la identificació policial visible i es va negar a facilitar-la.

Avui he sigut increpat i fotut fora d'un desnonament a empentes i cops a la pantxa per un agent d'Arro. Fins quan haurem d'estar aguantant abusos contra la premsa??@RepressioPremsa

📸 @JuankMoreno13 pic.twitter.com/tWQBf4Grgx — polcartie.photo (@polcartiephoto) January 14, 2021

Judici contra un membre de l’extrema dreta per amenaces al director de ‘Nació Manresa’

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Manresa, 14-01-2021

Els fets jutjats van tenir lloc l’octubre de 2018, quan l’acusat, d’extrema dreta i veí de Terrassa, va penjar al seu perfil de Facebook una fotografia del director de Nació Manresa, Pere Fontanals, i del membre dels CDR Abel Aguilar sota la paraula “wanted” i les seves dades personals. Arran d’això, Fontanals denuncia que va rebre trucades insultant-lo i amenaçant-lo, i va sentir càntics com «Fontanals muérete» en manifestacions convocades per l’extrema dreta. La fiscal ha demanat per a l’acusat una multa de 720 euros i el cas ha quedat vist per a sentència.

Bages pels Drets Civils ha elaborat un manifest de denúncia del cas i en defensa dels “valors democràtics i la llibertat d’expressió”.

Vist per a sentència el judici a un membre de la ultradreta per amenaçar el director de NacióManresa (NacióDigital)

Arxiven la denúncia d’un periodista per impacte de bala de goma

Denúncies, procediments i resolucions judicials

Barcelona, 13-01-2021

El Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona ha desestimat la reforma contra l’arxivament de la denúncia interposada per Bernat Vilaró per falta de proves audiovisuals. El periodista de l’ACN va rebre l’impacte d’una bala de goma disparada per la policia espanyola a la nou del coll durant les protestes a la plaça Urquinaona de Barcelona contra la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha explicat Vilaró a Twitter, el metge va dir-li que la màscara antigas li va “salvar la vida”, però encara té “desviament cervical” i “cervicàlgia crònica”.

1) El 18-10-19 un agent de la Policia em va disparar una pilota de goma que em va tocar a la nou del coll mentre cobria per l’@agenciaacn els fets d’Urquinaona. La màscara anti-gas em va "salvar la vida", segons el metge. Encara tinc "desviament cervical" i "cervicàlgia crònica”. pic.twitter.com/QytLnZO6Nh — Bernat Vilaró (@bernatvilaro) January 13, 2021

Escridassen, insulten i assetgen els periodistes d’IB3 en una manifestació contra el Govern

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Palma, 12-01-2021

La mobilització, convocada per Facebook per un restaurador, contra les restriccions aprovades pel Consell de Govern també ha aplegat manifestants d’extrema dreta, ultres relacionats amb els Supporters Mallorca i alguns negacionistes de la covid. Un grup ha escridassat, insultat i assetjat els periodistes d’IB3 al crit de “televisió manipulació”. Alguns policies han intervingut per protegir els informadors.

Diversos periodistes han estat increpats mentre treballaven durant la protesta contra el @goib. És intolerable que els treballadors de la premsa es converteixin en l’objectiu dels atacs. L’SPIB demana respecte per la tasca informativa. @FeSPeriodistas — SPIB (@SPIBviu) January 12, 2021

Protesta crispada, sense permís ni respectar les distàncies, contra el Govern i la presidenta (Ara Balears)