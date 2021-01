Converses en directe sobre com cobrir l'extrema dreta en campanya electoral, organitzades per Mèdia.cat.

La campanya electoral de les eleccions catalanes del 14 de febrer ja està en marxa i per primer cop Vox gaudirà d’espais de visibilitat als mitjans privats que ho decideixin així –com La Vanguardia, que ha convidat el seu candidat al debat d’aquest divendres– i als públics, que estan obligats a entrevistar-los. Per analitzar com tractar informativament l’extrema dreta per no alimentar-la, hem organitzat dues converses en directe al perfil d’Instagram de Mèdia.cat:

– Aquest diumenge 31 de gener, a les 20.30h: “Estratègies de l’extremisme per ser notícia”, amb Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, delictes d’odi i moviments socials. Moderarà la conversa la periodista i coordinadora de Mèdia.cat Elisenda Rovira.

– Aquest dilluns 1 de febrer, a les 20.30h: “Qui són, què volen i com hem d’anomenar-los”, amb Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en moviments nacionals i d’ultradreta a Catalunya i Europa. Moderarà la conversa el periodista i membre de la junta del Grup Barnils Albert Mercadé.



Per connectar-s’hi cal seguir el compte de Mèdia.cat a Instagram i clickar a la rodona del directe quan comenci. Podeu enviar preguntes prèviament per missatge privat a la mateixa aplicació i durant el directe tot fent-hi un comentari.