Com ha d’actuar el periodisme amb l’extrema dreta per no donar-li ales? En vam parlar el 31 de gener en una conversa en directe a l’Instagram de Mèdia.cat amb el periodista Miquel Ramos, especialitzat en extrema dreta, delictes d’odi i moviments socials, moderat per la periodista i coordinadora de Mèdia.cat Elisenda Rovira.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ykZ7Q96CVjc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>