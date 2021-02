El Mapa de la Censura recull diversos atacs contra professionals de la informació en actes electorals de Vox i concentracions amb presència de l’extrema dreta. Aquest diumenge, militants de la formació han llançat objectes contra el director de NacióManresa, Pere Fontanals, durant un acte del partit ultra a Manresa. També la policia ha protagonitzat atacs i impediments a periodistes: en un acte a Salt, un agent de la BRIMO li hauria disparat una salva a un fotoperiodista i agents dels Mossos han denunciat un informador per desobediència a L’Hospitalet de Llobregat.

En dies anteriors també van ser agredits i increpats professionals de la informació una vegada més durant la cobertura d’una mobilització contra les mesures anticovid, en aquesta ocasió a València, i un altre periodista va ser identificat per dos agents la policia nacional espanyola en un acte de Vox a Barcelona.

Aquests són només alguns dels 14 casos recollits els últims 18 dies al Mapa de la Censura.

Militants de Vox llancen objectes contra un periodista

Agressions físiques

Manresa, 07-02-2021. El director de NacióManresa, Pere Fontanals, ha rebut l’impacte d’una poma i diversos tomàquets per part de militants de Vox durant l’acte del partit d’extrema dreta a Manresa. Segons ha explicat el mateix mitjà de comunicació, Fontanals, que cobria la informació, estava degudament identificat amb el braçalet de premsa i es trobava fora de la zona de creuament d’objectes entre feixistes i antifeixistes. El mateix periodista ha captat fotogràficament el moment en què un membre de Vox l’assenyalava poc abans de llançar-li una poma.

Militants de Vox llancen projectils contra la premsa en el seu acte a Manresa (Nació Manresa)

Un agent de la BRIMO dispara una salva contra un fotoperiodista

Agressions físiques

Salt, 07-02-2021. Un agent de la unitat de la BRIMO dels Mossos d’Esquadra ha disparat una salva contra el fotoperiodista Joan Gálvez, que cobria l’acte del partit d’extrema dreta Vox a Salt. Tal com s’aprecia a les imatges preses pel mateix fotògraf, un agent s’ha apropat cap a Gálvez, degudament acreditat, i ha disparat. “Després de rebre el tret de la salva sense projectil he caigut a terra atordit i amb molt de mal a les orelles”, ha relatat a Twitter. En el mateix fil denuncia que no li han volgut facilitar el número de l’escopeter que ha disparat, però l’ha trobat gràcies a les fotografies d’altres fotoperiodistes.

Avui a Salt l’agent BRIMO amb nop D3C445 s’ha apropat directament a mi per disparar-me una salva a la cara sent fotoperiodista degudament acreditat. Aquí les imatges on es pot observar com ve directament a per mi i TOTS els seus companys dirigeixen la mirada cap a mi. pic.twitter.com/WG4y2ePNCL — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) February 7, 2021

Avui a #Salt, tret directe a la cama a un periodista acreditat, i ni que no anés acreditat… Per la cara i a fer mal.

I aquí no passa res. pic.twitter.com/qPACouT7OL — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) February 7, 2021

Denuncien un fotoperiodista per desobediència

Identificacions i retencions

L’Hospitalet de Llobregat, 07-02-2021. Un caporal de Mossos d’Esquadra ha identificat el fotògraf Xavi Hurtado i li ha comunicat que el denunciaria per desobediència durant un acte de Vox a L’Hospitalet de Llobregat. Hurtado ha explicat que com que no li han permès creuar el cordó policial, ha creuat un parc infantil per arribar a l’altra banda i evitar passar entre militants de Vox. Un mosso se li ha apropat corrent i l’ha encastat contra una filera de pilones. En lliurar el carnet de premsa i el DNI, l’agent ha rebutjat l’acreditació i Hurtado pensa que el voldrà fer constar com a manifestant. L’afectat assegura que anirà a Urgències per fer un informe de lesions i probablement interposarà una denúncia. El periodista Ignasi Escudero ho ha enregistrat:

Així han tractat els mossos al company @xavihurta mentre feia la seva feina. Avui a la plaça espanyola. https://t.co/dcY8WgLu6E pic.twitter.com/1Du8ge6yu9 — Ignasi Escudero (@ignasiescudero) February 7, 2021

Una vegada més es fa evident la persecució policial cap a certs fotoperiodistes. Sempre van a pels mateixos. El mosso d'esquadra s'ha negat a identificar-me com a periodista tot i haver-li entregat el carnet de premsa juntament amb el DNI. #finsquanhadedurarlabroma pic.twitter.com/71THyXFO8Y — Xavi Hurtado (@xavihurta) February 7, 2021

Twitter tanca el compte de la Plataforma Antifeixista i Antiracista de Terrassa

Censura de continguts i opinions a la xarxa

Terrassa, 06-02-2021. L’empresa Twitter ha tancat temporalment el compte de la Plataforma Antifeixista i Antiracista de Terrassa per “infringir el dret a la privacitat d’una persona”. El tuit en qüestió, que han tornat a fer, denuncia les amenaces de mort d’un usuari i revela el seu nom complet. Des de la Plataforma han assegurat que “tan sols denunciàvem amenaces de mort i ho tornarem a fer”.

Twitter ens ha tancat temporalment el compte per "infringir el dret a la privacitat d'una persona". Bé tant sols denunciàvem amenaces de mort i ho tornem a fer.

Adri Borrego Fuertes avui ha piulat això. pic.twitter.com/7IRAqMV7zR — Terrassa Antifeixista (@TerrassaAntiF) February 6, 2021

La Junta Electoral torna a prohibir a TV3 i Catalunya Ràdio dir “presos polítics” i “exili”

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

Catalunya, 04-02-2021. Per tercera vegada, la Junta Electoral prohibeix els termes “presos polítics” i “exili” als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fins al final del període electoral. Considera que els termes s’identifiquen amb determinades opcions polítiques que es presenten a les eleccions del pròxim 14 de febrer i que, per tant, vulnera el principi de neutralitat informativa. Com en ocasions anteriors –eleccions espanyoles del 21 de novembre de 2019 i eleccions municipals del 28 d’abril del mateix any–, la decisió és conseqüència d’una denúncia de Ciutadans.

La Junta Electoral torna a prohibir a TV3 i Catalunya Ràdio dir “presos polítics” i “exili” (3/24)

La policia identifica un fotoperiodista durant un míting de Vox

Identificacions i retencions

Barcelona, 1-02-2021. El fotoperiodista David Melero, col·laborador del canal d’informació L’Alerta, ha estat identificat per dos policies espanyols de paisà durant el míting de Vox al barri del Carmel de Barcelona. Segons ha relatat Melero, els candidats d’extrema dreta Ignacio Garriga i Santiago Abascal l’han reconegut arran dels vídeos dels incidents a Sabadell el dia anterior i han cridat en castellà: “Policia, deteniu-lo”.

🔴 Moment precís on dos agents de la Policia Nacional m'identifiquen a ordres de @Igarrigavaz i @Santi_ABASCAL avui a un miting + paradeta de @vox_es a Horta, Barcelona. pic.twitter.com/EFZCldOKCk — David Melero (@davidmelero__) February 1, 2021

David Melero: “Santiago Abascal va demanar a la policia que em detinguessin” (El Matí de Catalunya Ràdio)

Un youtuber, condemnat a sis mesos de presó per fer sàtira

Censura de continguts i opinions a la xarxa

València, 31-01-2021. El youtuber Ángel Blasco, de la Vall d’Uixó (Plana Baixa), ha estat condemnat a sis mesos de presó i 900 euros per un “delicte d’odi”, després d’un procés penal de set anys. Sota el personatge d’Angelillo, en algun vídeo imitava Bin Laden i el 2013 la Guàrdia Civil el va detenir acusat d’apologia al terrorisme. L’Audiència Nacional va desestimar el cas i un tribunal de Castelló el va arxivar, però la protectora d’animals ASPAC el va denunciar per maltractament animal ja que en algun vídeo apareixia un gos amb leishmaniosi.

El ‘youtuber’ Ángel Blasco, sentenciat a sis mesos de presó per fer sàtira: “M’han condemnat por odi al poder” (Público, en castellà)

Agredeixen dues periodistes durant una protesta de l’hostaleria

Agressions físiques

València, 28-01-2021. Dues periodistes d’À Punt i La Sexta han estat increpades i agredides mentre gravaven i feien directes durant la concentració de l’hostaleria valenciana contra les mesures anticovid, on hi havia membres d’España 2000. El grup d’extrema dreta ja havia anunciat la seva participació a la protesta. Des de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València han condemnat l’agressió i ha mostrat el seu suport a Amparo Martin (À Punt) i Mar Guerrero (La Sexta).

Inadmissible el tracte que ha patit @AmparoMartin40 per informar objectivament d'un fet. L'únic que fan estos comportaments és llevar-te la raó. Molts ànims, Amparo! Ho has fet molt bé! 💪🏻 @apuntnoticies (28/01/2021) pic.twitter.com/irL5miZDBp — À Punt Apala (@apunt_apala) January 28, 2021

Ultraderechistas expulsan a dos periodistas de @sextaNoticias de la concentración por la hostelería hoy en València. @fehvhosteleria Es la segunda agresión a periodistas de hoy. También @AmparoMartin40 de @apuntnoticies sufrió el acoso de dos energúmenos minutos después. pic.twitter.com/jPGPwdeCA9 — Miquel Ramos (@Miquel_R) January 28, 2021

Agredides a València dues periodistes durant una protesta de l’hostaleria en què hi havia membres del grup ultra España 2000 (eldiario.es, en castellà)

Una emissora de ràdio del barri de Sants veu perillar la seva continuïtat

Acomiadaments i precarietat

Barcelona, 26-01-2021. La propietat de la finca on es troba Ona de Sants-Montjuïc, al carrer de Premià de Barcelona, necessita una part de l’espai dels estudis per instal·lar-hi un ascensor. L’emissora té fins al gener del 2022 per buscar un altre espai on reubicar-se. Això, sumat al degoteig de baixes d’anunciants i socis, posa en risc l’emissora autogestionada.

SOS de l’emissora Ona de Sants-Montjuïc per mantenir la seva continuïtat (betevé)

El jutge absol un membre de l’extrema dreta d’amenaces al director de ‘Nació Manresa’

Denúncies, procediments i resolucions judicials

Manresa, 25-01-2021. El jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa ha absolt el membre del grup d’extrema dreta Brigada Tarrasa que va amenaçar el director de Nació Manresa, Pere Fontanals, i el membre del CDR del Pont de Vilomara Abel Aguilar. La sentència considera que les publicacions “no tenen prou entitat” per ser considerades amenaces, ni que els grafismes haguessin estat compostos per l’acusat. Els fets jutjats van tenir lloc l’octubre de 2018, quan l’acusat va penjar al seu perfil de Facebook una fotografia del director de Nació Manresa i d’Aguilar sota la paraula “wanted” i les seves dades personals. Arran d’això, Fontanals denuncia que va rebre trucades insultant-lo i amenaçant-lo, i va sentir càntics com «Fontanals muérete» en manifestacions convocades per l’extrema dreta.

Absolen l’ultra que va amenaçar el director de ‘NacióManresa’ (Nació Manresa)

Acomiaden una periodista de baixa per COVID quan es nega a teletreballar

Acomiadaments i precarietat

Alacant, 25-01-2021 La periodista Míriam González denuncia a xarxes socials que el seu cap l’ha acomiadat estant de baixa per COVID. Assegura que la va trucar per dir-li que, malgrat la baixa, havia de teletreballar i ella s’hi va negar.

Soy positivo en covid. El médico me da la baja. Me llama mi jefe para decirme que tengo que teletrabajar. Lógicamente me niego. 1. Ordenador compartido con mis padres.

2. No estoy bien y tengo la baja. Respuesta de mi jefe: estás despedida. — 𝐌𝐈𝐑𝐈𝐀𝐌 𝐆𝐎𝐍𝐙𝐀́𝐋𝐄𝐙 (@gfc_miriam) January 25, 2021

Youtube tanca el canal de ‘La Marea’

Censura algorítmica

Estat espanyol, 23-01-2021. L’empresa Youtube ha interpretat que un vídeo publicat al canal de YouTube de La Marea, on es denuncia que veïns de Gran Canària planejaven caceres de persones migrants, incita a l’odi. Des del mitjà han denunciat que l’acció s’ha dut a terme sense previ avís i que només a posteriori l’empresa ha enviat dos correus. Dos dies després, YouTube ha restaurat el canal, comunicant que només són polèmics els vídeos relatius a la persecució de migrants i que procedeixen a revisar.

YouTube tanca el canal de ‘La Marea’ pel vídeo que denunciava caceres racistes a les Canàries (La Marea, en castellà)

Identifiquen la fotoperiodista Mireia Comas

Identificacions i retencions

Terrassa, 21-01-2021. La fotoperiodista Mireia Comas ha denunciat que ha estat identificada mentre cobria un macrooperatiu de Mossos d’Esquadra al barri de Ca n’Anglada de Terrassa. Comas assegura que eren tres fotògrafs, però només l’han identificat a ella: “Primer el caporal em va informar que no podia fer fotos, vam discutir i li vaig recordar que ja havíem tingut problemes fa poc i sembla que va recapacitar”. La fotoperiodista està convençuda que saben qui és, entre altres, perquè va ser detinguda el 13 d’octubre quan cobria un desnonament.

Ahir vaig anar a fer fotos a un macro operatiu que @mossos va fer al barri de ca n’Anglada de Terrassa.

De tres fotògrafs que estavem allà endevineu a qui van identificar? Diria que tota la premsa té els mateixos drets i no es poden fer distincions. — mireia comas 🎗 (@mireiacomas) January 22, 2021

‘La Veu’ s’enfronta a una sanció de 62.000 euros d’inspecció de treball

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

València, 21-01-2021. Una inspecció de treball acusa l’empresa editora del desaparegut digital en valencià La Veu de comptar amb falsos autònoms a la redacció, un fet negat pels mateixos col·laboradors. Des del diari denuncien que l’acta inclou fets falsos, erronis o inexistents i que les diligències de la investigació al diari van començar el mateix dia que El Confidencial publicava una informació falsa sobre una presumpta trama, que implicaria La Veu, per desviar les ajudes de Ximo Puig al valencià a finançar el procés català. En una entrevista publicada a Mèdia.cat, l’editor Moisès Vizcaíno assegurava que “els col·laboradors que tenen un mínim de sentit comú ho estan dient: ells han fet continguts igual que fan els freelance en la immensa majoria dels mitjans. Cap d’aquestes 58 persones ha estat de fals autònom a la nostra redacció treballant cada dia”.

Comunicat de La Veu: Una acta d’inspecció de treball amb fets falsos, erronis o inexistents (Nosaltres La Veu)

—-