Pablo Hasél: “M’estan utilitzant de cap de turc per espantar-vos”

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí el raper lleidatà Pablo Hasél a la Universitat de Lleida. Ahir al vespre, Hasél es va dirigir a les persones que estaven concentrades al recinte donant-li suport. El raper va animar a continuar la lluita en defensa de la llibertat d’expressió.

El Tribunal Suprem va condemnar-lo al maig de 2020 a nou mesos i un dia de presó per un delicte d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, arran d’uns missatges que havia escrit a Twitter. Al febrer de 2015 el mateix tribunal ja va confirmar-li una pena de dos anys de presó per unes lletres de cançons, però en ser la primera condemna no va haver d’ingressar-hi.