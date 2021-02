ACTUALITZACIÓ: Fotoperiodistes ferits per projectils de foam en les protestes per l’empresonament de Pablo Hasél

ACTUALITZACIÓ: Fotoperiodistes ferits per projectils de foam en les protestes per l’empresonament de Pablo Hasél

Més periodistes han patit incidents en la segona nit de protestes per l’empresonament de Pablo Hasél. Un fotoperiodista va rebre l’impacte d’un projectil de foam ahir a Barcelona i un periodista a Lleida va veure com un manifestant li destrossava el telèfon. Se sumen als quatre informadors ferits per foam la nit anterior i als dos que van rebre impactes d’objectes llançats per manifestants.

El raper va ser detingut dimarts 16 de febrer pels Mossos d’Esquadra per complir una pena de nou mesos per la lletra de les seves cançons i el seus twits i dies abans un mural de suport va ser esborrat.

Un fotoperiodista ferit al turmell per projectil de foam

Agressions físiques

Barcelona, 17-02-2021. Durant el segon dia de mobilitzacions contra l’empresonament de Pablo Hasél, el fotoperiodista i col·laborador de la Directa Freddy Davies ha estat ferit a un turmell per l’impacte d’un projectil de foam dels Mossos d’Esquadra, tot i anar degudament acreditat amb l’armilla de premsa. Ha estat atès a l’Hospital del Mar de Barcelona, on li han posat quatre punts de sutura

#REPRESSIÓ | El fotoperiodista i col·laborador de la 'Directa' Freddy Davies (@fredauri) ha estat ferit a un turmell per l'impacte d'un projectil de 'foam' dels Mossos, tot i anar degudament acreditat amb l'armilla de premsa https://t.co/wCjKRVzlLm Foto d'@_ittos_ pic.twitter.com/uARcXHLPZ4 — Directa (@La_Directa) February 17, 2021

Un manifestant trenca el mòbil a un periodista

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Lleida, 17-02-2021. Al periodista d’UA1 Lleida Ràdio, Francesc Balañá Pascual, li han sostret el mòbil mentre enregistrava com un grup de manifestants per la llibertat de Pablo Hasél feien una foguera a Lleida. En l’enregistrament se sent “ja no graves més” i la imatge es perd. Balañá ha explicat que li han esclafat l’aparell a terra i assegura que interposarà una denúncia.

Al nostre company @BalanaPascual li han sostret el mòbil mentre enregistrava com un grup intentava fer una nova foguera a #Lleida. Sota un "ya no gravas más" li han tret l'aparell i finalment l'han esclafat al terra. Ell està bé i ha pogut recuperar el mòbil @periodistes_cat pic.twitter.com/UobodxJ1f9 — UA1 Lleida Ràdio – 104.5 FM (@Ua1FM) February 17, 2021

Quatre professionals de la informació, ferits per projectils de foam

Agressions físiques

Països Catalans, 16-02-2021. Durant les mobilitzacions arreu dels Països Catalans per la llibertat del raper Pablo Hasél, almenys una periodista i tres fotoperiodistes han resultat ferits per l’impacte de bales de foam disparades pels Mossos d’Esquadra. A Barcelona, el fotògraf Josep Lago ha rebut l’impacte a la zona de l’engonal, però finalment no ha requerit atenció mèdica perquè el cinturó i la jaqueta l’han protegit: “No tenia cap sentit el tret perquè no estava passant res”, assegura. El fotoperiodista Jordi Borràs ha estat ferit pel mateix tipus de projectil a la mà quan sostenia la càmera per fer una foto. I alguns testimonis, així com Sanitaris per la República, asseguren que una periodista ha estat atesa per un impacte de foam darrere l’orella. A Girona, el fotoperiodista Oriol Roura també ha rebut l’impacte del projectil a la cama mentre cobria les protestes.

Almenys dos informadors reben impactes d’objectes llançats pels manifestants

Agressions físiques

Barcelona, 16-02-2021. El periodista de betevé Lluís Cruz ha rebut una pedrada d’un manifestant a la mà amb què sostenia el telèfon. Cruz assegura que estava arrecerat de l’angle d’enfrontaments entre policia i manifestants mentre parlava per telèfon i que per dos centímetres no li ha impactat al rostre. El periodista ha estat atès al carrer per Sanitaris per la República. El fotògraf Martí Segura ha rebut l’impacte d’una ampolla llançada per algun manifestant a la galta, que ha rebotat contra l’objectiu de la càmera i ha quedat malmès.

Empresonen el raper Pablo Hasél

Censura d’expressions artístiques o acadèmiques

Lleida, 16-02-2021. Cap a dos quarts de sis del matí, un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra ha accedit al Rectorat de la Universitat de Lleida per detenir el raper Pablo Hasél i traslladar-lo al Centre Penitenciari Ponent. Sobre ell pesava una condemna de nou mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme i injúries contra la Corona i les Institucions de l’Estat per les lletres de les seves cançons i les seves piulades. El dilluns 15 de febrer, l’endemà de les eleccions, la Plataforma Solidària amb Hasél va fer públic que s’havien tancat al Rectorat del centre universitari per evitar l’empresonament i van passar-hi la nit. Dies després que PSOE i Unidas Podemos presentessin les línies de la reforma del Codi Penal per protegir la llibertat d’expressió, la formació lila ha anunciat que demanarà l’indult per al raper.

Pablo Hasél entra a la presó (Ara)

Els Mossos detenen Pablo Hasél (Nació Digital)

El Mossos detenen el raper Pablo Hasél a la Universitat de Lleida (Directa)

Pablo Hasél: “M’estan utilitzant de cap de turc per espantar-vos” (Mèdia.cat)

Un fotògraf denuncia pressions

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

Barcelona, 15-02-2021. El fotògraf d’El País Albert Garcia ha denunciat per Twitter que un cap de comunicació va intentar impedir que capturés la imatge de la candidata de Junts Laura Borràs conversant amb el d’ERC, Pere Aragonès. Garcia ha reivindicat la llibertat d’informació com a dret fonamental.

Quan algú t'increpa per la teva feina sovint és un símptoma que l'estàs fent bé. Ahir vaig aconseguir retratar junts Laura Borràs i Pere Aragonès malgrat els intents del cap de comunicació d'un d'ells per impedir-ho. La llibertat d'informació és un dret fonamental! pic.twitter.com/fEncTQ5pwg — Albert Garcia (@AlbertGarciag) February 16, 2021

Els serveis municipals de neteja de Barcelona esborren un mural del rei Joan Carles

Censura d’expressions artístiques o acadèmiques

Barcelona, 08-02-2021. El mural de Roc Blackblock amb la cara del rei emèrit ha durat poc, ni 24 hores, des que l’artista va pintar-lo en el marc d’una jornada d’art mural urbà al parc de les Tres Xemeneies de Barcelona en suport a Pablo Hasél. Operaris del servei de neteja de l’Ajuntament han repintat aquest mural però cap altre. Davant l’allau de crítiques, l’Ajuntament ha assegurat que es tracta d’un error i que investigarà què ha passat. El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ha explicat que ja han demanat disculpes a l’autor i li han proposat que torni a repetir el mural, una proposta que finalment Roc Blackblock ha acceptat.