Per què no tenim clar si ens convé una sanitat universal?

Com sé si em convé que tothom tingui accés a la sanitat pública? Per què és important plantejar-nos-ho ara que som enmig d’una pandèmia? I sobretot, tenim informació al respecte?

En aquest primer capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com aborden els mitjans la #SanitatUniversal. Parlem sobre com els i les periodistes actuem de forma reactiva, sobre els reptes per pensar en qüestions més enllà de l’actualitat i sobre si el periodisme pot plantejar alternatives.

“Gat per llebre” és una sèrie de vídeos en català per fomentar una mirada crítica cap als mitjans de comunicació, presentats pel jove periodista Alaaddine Azzouzi i que està disponible a Youtube.

És un projecte de Mèdia.cat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Més informació a https://media.cat/gatperllebre