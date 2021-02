“Per fer rentats de cara per seguir cremant l’Amazones, no ens truqueu”

“Estem cansades que l’audiovisual sigui un cop més l’eina dels poderosos per reafirmar-se en el poder. Un luxe que es poden permetre les grans empreses per fer campanyes massives i un cop més, donar-nos amb cullera els seus productes nocius i innecessaris”, afirmen des de la cooperativa audiovisual Bruna.

El nou vídeo amb què anuncien els seus serveis és tota una reflexió sobre el poder de l’audiovisual. La cooperativa aposta perquè les històries que configuren els imaginaris col·lectius serveixin per promoure el canvi social. Per això, amb ironia, es dirigeixen a “les persones que vulgueu fer videoclips matxirulos o anuncis ecohappies de rentats de cara per seguir cremant l’Amazones” i els diuen: “no ens truqueu.”