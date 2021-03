El partit es planteja complicat, no hi ha rival petit i en 90 minuts poden passar moltes coses. El pressupost de l’equip no és petit i les cobertures generoses: informació esportiva als mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una mitjana de 15 minuts en cada informatiu. Deu minuts puntualment dedicats al Barça, per mar, terra, ràdio i televisió, 24 hores al dia, set dies la setmana, més un canal temàtic dedicat a la cosa de l’esport, no fos cas que perdéssim de vista la piloteta. El millor club del món mereix els mitjans públics més atents.

L’àrbitre xiula l’inici del partit. «Messi demana marxar del Barça». «Especial Barça en crisi: el cas Messi», «Els detalls del contracte de Messi». «La meravellosa sensació d’un nen invident quan descobreix Messi al seu costat». «Visitem una de les coses més preuades de Leo Messi». «El Messi més íntim i personal durant el confinament». «Leo Messi explica que es queda, però a contracor». «Leo Messi encapçala la puntuació del videojoc FIFA 21 com al millor jugador del món». Passada curta, i al peu. Ho estem fent molt bé.

«Les eleccions més importants de la història del Barça». Tenim sondeig a peu d’urna. «Hi voten jugadors i tècnics». «Troleig de Puyol a Márquez a les xarxes socials». «Schreuder (ni idea de qui és aquest senyor) es desfà en elogis cap a Messi». «Picabaralla entre Arrasate i Alba». «Messi apadrina Ilaix» (tampoc sé qui és aquest altre). Seguim la piloteta que gira i gira. Anem a la zona mixta. Declaracions de Piqué, a Twitter. Captura de pantalla, que segueixi la piloteta. Descans. Tenim un equipàs, tot anirà bé: Onze, Esport Club, Futbol Cat, Gol a Gol, Tot Gira, la Retransmissió, LaTdT,… perquè els oients i teleespectadors no perdin el fil de la informació blaugrana.

Sorpresa al minut 50: «El Barça té contractada una empresa que va arribar a llançar missatges a les xarxes contra alguns dels seus jugadors”, gol en contra a casa. Terrible la triangulació d’Adrià Soldevila, Sique Rodríguez i Sergi Escudero. El partit serà disputat però tenim el millor equip. “Mossos d’Esquadra presenta un primer informe al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona en què sostenen que va poder haver delictes en la contractació de I3Ventures”, 0-2. Això ja es posa malament. S’allunyen els tres punts. “Registren les oficines de club, detenen Bartomeu i diversos directius”. 0-3 i l’entrenador es mira el rellotge.

«El Barça va camuflar com a despeses de la Masia pagaments a l’empresa que desprestigiava a rivals de Bartomeu», 0-4. «Bartomeu tenia a casa cinc contractes del ‘Barçagate’ quatre mesos després de deixar el club» i «L’ombra de Societat Civil Catalana també apareix al Barçagate», 0-5. Alguna cosa deu haver passat perquè tots els recursos públics destinats a la informació del Barça no hagin ni ensumat aquests petits detalls de corrupció a les Corts. Seguim la piloteta.

