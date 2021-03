Al voltant del Dia de la Dona Treballadora, la ciutat valenciana de Gandia ha patit dos atacs: un mural de commemoració a tres feministes ha aparegut amb pintades, incloent-hi esvàstiques, i han arrancat el cartells d’una exposició amb motiu del 8-M.

El Mapa de la Censura també recull les dificultats per fer fotos i vídeos durant la manifestació nocturna feminista a Barcelona el 7 de març, la denúncia contra el diari El Jardí i la possibilitat d’un ERO a la cadena Ser.

Ataquen un mural feminista

Censura d’expressions artístiques i acadèmiques

Gandia, 05-03-2021. Els rostres de Simone de Beauvoir, María Zambrano i Violeta Parra al mural feminista del carrer de l’Abat Sola de Gandia han aparegut amb esvàstiques i pintades de “puta” i “femin”. L’any passat també va rebre pintades els dies previs a la celebració del 8-M.

Ataquen un mural feminista de Gandia a pocs dies del 8M (À Punt)

Trenquen els cartells d’una exposició feminista

Gandia, 05-03-2021. El regidor delegat de Cultura de Gandia Nahuel González ha denunciat a través de les xarxes socials que han trencat i arrencat els cartells que anuncien, expliquen i complementen l’exposició “Donart” amb motiu del 8-M a la Casa de la Cultura de Gandia. “No són atacs aïllats, és la mostra clara que hi ha gent que no vol una societat igualitària. Però són una minoria», ha subratllat el regidor.

Estripen els cartells de l’exposició pel Dia de la Dona a Gandia (Levante, en castellà)

Rebutgen les fotografies a la manifestació feminista nocturna

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Barcelona, 07-03-2021. Des de les Jornades d’acció feminista i autònoma “Se va a armar la gorda” distribueixen un fulletó que es titula “Apaga la cámara”, en què exposen el seu rebuig a ser fotografiades i gravades en la manifestació. Argumenten que la policia utilitza les imatges gravades durant les manifestacions que es publiquen a la premsa o a internet per a investigar-les i intentar inculpar-les d’algun delicte. Segons El País, un grup de manifestants han posat “traves” al treball dels periodistes i “han amenaçat alguns càmeres de televisió”.

Una manifestació feminista a Barcelona acaba amb destrosses en alguns negocis (El País, en castellà)

Prisa planteja un altre ERO a la Ser

Acomiadaments i precarietat

Estat espanyol, 09-03-2021. En el marc d’un pla de reducció de despeses a l’emissora de ràdio Ser, Prisa estudia presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que afectaria més d’un centenar de treballadors. Alhora, preveu executar un pla de reducció de despeses fixes de 30 milions per al 2021, que inclouria retallades salarials, sortides pactades i congelació d’aportacions al fons de pensions.

Prisa presentarà un ERE a la Cadena Ser que afectarà més de 100 treballadors (El Español, en castellà)

Una immobiliària denuncia el diari ‘El Jardí’

Denúncies, procediments i resolucions judicials

Barcelona, 09-03-2021. L’empresa de pisos turístics My Space Barcelona ha demandat el diari dels barris de Sant Gervasi i Sarrià per un article, publicat el mes d’agost, sobre els problemes de soroll que els immobles causaven als veïns dels carrers Ravella, Prats de Molló, Modolell, Camp i Vallmajor. La periodista Carme Rocamora ha explicat que My Space Barcelona els reclama 12.000 euros.