“Em conviden a la tele per fer ‘youngwashing'”

Les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél han despertat un interès sobtat als mitjans corporatius per saber què volen “els joves” i quines són les seves preocupacions. Diversos programes han convidat persones joves per entrevistar-les o fer-les participar en una tertúlia, amb resultats més o menys encertats. La youtuber Laura Grau critica aquest vídeo l’enfocament que va fer de la qüestió el programa Obrim Fil de Televisió Espanyola, on ella va participar al costat d’altres joves, com Alaadine Azzouzi.

Explica que en realitat no van escoltar gaire el que tenien a dir, sinó que el presentador, Xavier Sardà, i alguns dels col·laboradors adults els van tractar amb condescendència i paternalisme, i que l’espai va acabar tractant sobretot dels problemes que tenen els pares amb els fills i d’una sèrie d’assumpcions i estereotips sobre les persones joves.