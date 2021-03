Aquest dimarts fa un mes que el raper Pablo Hasél va ser empresonat en relació a uns missatges que havia llançat a les xarxes socials, que se sumava a una condemna anterior per les lletres d’unes cançons. Aquest atac a la llibertat d’expressió va desencadenar una onada de protestes al carrer arreu del país, i especialment a Barcelona, durant les quals hi ha hagut altres incidents que també han compromès el dret a la informació i la llibertat d’expressió.

El Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha recollit en l’últim mes els incidents relacionats amb el cas. Hi destaquen els 16 periodistes ferits en les protestes: 11 a mans de la policia, especialment per impacte de projectils de foam, i 5 més per objectes llançats pels manifestants. També hi ha hagut desperfectes en material i edificis de mitjans de comunicació en almenys 3 casos i un informador va ser identificat pels Mossos. Per últim, recollim la denúncia a l’advocada de Hasél per enaltiment del terrorisme.

Dissabte, 6 de març

Dos agents de Mossos identifiquen un fotoperiodista

Identificacions i retencions

Barcelona, 06-03-2021. El fotoperiodista freelance i col·laborador de l’agència NurPhoto Carlos Pérez Martínez ha estat identificat per agents dels Mossos d’Esquadra després de fotografiar una identificació en un portal. Explica a Mèdia.cat que, quan sortia de la parada de metro de Girona per anar a cobrir la manifestació per la llibertat de Pablo Hasél, ha tret la càmera, ha mostrat el braçalet, ha fet unes fotos perquè estaven identificant una noia en un portal i ha continuat caminant direcció cap a la manifestació. Quan havia caminat alguns metres, dos agents l’han aturat i li han recriminat haver pres les fotografies: «He tornat a mostrar el braçalet de premsa i a dir-los que ja l’havia mostrat a un agent, que ho ha confirmat. Em diuen que estan en alerta terrorista nivell 4 i que ja m’han dit que no fes fotos per protegir l’anonimat de la noia, que els acompanyi a la porteria per identificar-me». El fotoperiodista s’ha sorprès després que un agent introduís les seves dades en una tauleta i li digués que no hi surt i que no l’havien identificat abans. «Que jo sàpiga, finalment, no m’han multat», conclou.

Diumenge, 28 de febrer

Denuncien l’advocada de Pablo Hasél per enaltiment d’ETA

Denúncies, procediments i resolucions judicials

Lleida, 28-02-2021. L’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha presentat una denúncia davant l’Audiència Nacional contra l’advocada del raper Pablo Hasél, Alejandra Matamoroha, per enaltiment del terrorisme. Segons l’associació, la lletrada va «justificar» la lluita armada d’ETA el 2019, en un acte públic amb motiu del primer aniversari del Movimiento Antirrepresivo de Madrid.

Dissabte, 27 de febrer

Alguns periodistes denuncien agressions per part de manifestants

Agressions físiques

Barcelona, 27-02-2021. La periodista francesa Elize Gazengel ha denunciat agressions durant els disturbis que s’han produït en el marc de la manifestació sota el lema «Sense futur no tenim res a perdre». A Twitter ha assegurat que no hi ha hagut «cap saqueig sense agressió a la premsa» i ha difós un vídeo en què es veu com algunes persones colpegen i pinten unes oficines de Caixabank i, segons Gazengel, amb el martell «que utilitzen per trencar aparadors», agredeixen un periodista. Assegura que a algunes dones periodistes «ens amenaçaven amb esprai de grafiti mentre els nois trencaven…». Betevé també ha publicat que un manifestant ha ruixat amb esprai una de les càmeres de la cadena i han intentat prendre el micro a la periodista d’una estrebada. A l’avinguda de les Drassanes, on hi ha hagut barricades, també han llançat ampolles de vidre contra la premsa.

Esta noche ya ningún saqueo sin agresión a la prensa. En este momento, con martillo (que utilizan para romper escaparates) pero también vimos como algunas (sobre todo las chicas) nos amenazaban con spray de grafiti mientras los chicos rompían.. pic.twitter.com/90EVMyOKAP — Elise Gazengel (@EliseGaz) February 27, 2021



Dimarts, 23 de febrer

Un periodista, ferit pel llançament d’una ampolla a Barcelona

Agressions físiques

Barcelona, 23-02-2021. En el vuitè dia de mobilitzacions contra l’empresonament de Pablo Hasél, un periodista freelance ha resultat ferit per l’impacte d’una ampolla llançada per un manifestant. El fet ha ocorregut al carrer Villarroel, quan un grup de manifestants ha començat a llançar ampolles de vidre contra la línia policial i una ha impactat a la zona de la cella del periodista que ha caigut a terra i ha estat atès pels Sanitaris per la República. Malgrat el tall, el periodista ha pogut continuar cobrint la manifestació.

Dissabte, 20 de febrer

Els Mossos colpegen un fotoperiodista al barri de Gràcia

Agressions físiques

Barcelona, 20-02-2021. El fotoperiodista Joan Gálvez ha denunciat per xarxes socials que la policia l’ha colpejat cinc vegades, una d’elles a les costelles, durant la càrrega al barri de Gràcia de Barcelona. Un nombrós grup de manifestants ha quedat encapsulat al carrer Gran de Gràcia i la BRIMO ha carregat i ha causat diversos ferits. Gálvez, que duia una càmera al casc i ha pogut enregistrar el moment, assegura que quan ha intentat distanciar-se de la càrrega cridant que era premsa, “un dels mossos que ens ha apallissat m’ha encastat contra l’escut”.

Els mossos m’han fotut 5 cops de porra, un d’ells a les costelles. Tinc video de tot el que ha succeit i de la manera en la que han càrregat. Per sort portava una Gopro al casc! — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) February 20, 2021

Just després quan he intentat sortir de la càrrega cridant que era premsa un dels mossos que ens ha apallissat m'ha encastat contra l'escut. pic.twitter.com/QQbg5RwHxo — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) February 21, 2021

Dijous, 18 de febrer

Tres informadors, colpejats per la Policia a València

Agressions físiques

València, 18-02-2021. El fotoperiodista de Levante Germán Caballero ha denunciat per Twitter que la policia li ha propinat alguns cops de porra a ventre i cames mentre cobria la protesta contra l’empresonament de Pablo Hasél. Un altre fotògraf ha capturat el moment i Caballero ho ha difós a xarxes amb una altra imatge del genoll colpejat.

Y este es el momento en el que me han hecho un sandwich de fotoperiodista 🥪📸 aderezado con algún porrazo en vientre y piernas. Fotos del gran Gabriel Rodrigo. Pdt: La rodilla hinchada y dolorida aunque no se aprecia porque soy un puto oso 😅 pic.twitter.com/isspWwCmz2 — Germán Caballero (@gcaballero1) February 19, 2021

El periodista de València Extra Sergi Pau ha explicat que quan anava al metro, la policia espanyola li ha colpejat la motxilla que duia a l’esquena amb la porra: «Anava identificat. Amb les mans amunt li he repetit: ‘Vinc de premsa, vinc de premsa’». En declaracions a Levante, Pau ha explicat que se li estava acabant la bateria del mòbil i ha decidit marxar: «A l’entrada m’he trobat quatre antidisturbis que no paraven de dir-me que marxés, però jo amb la meva acreditació penjant he intentat explicar-los que era periodista i que només volia tornar a casa». Tot i que el cop no li ha fet mal, ha acabat marxant.

#València | #PabloHasel Anant al metro un policia m'ha pegat amb la porra a la motxilla. Anava identificat. Amb les mans amunt li he repetit: "vinc de premsa, vinc de premsa" Sra. Gloria Calero: açò no ha sigut cap 'contenció'. Açò són càrregues policials pic.twitter.com/T34ctWs9E8 — 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗣𝗮𝘂 (@sergipau_) February 18, 2021

La periodista de la televisió valenciana Mar Segura Mondéjar ha denunciat que, mentre cobria la manifestació per la llibertat d’expressió en directe per al programa Pròxima parada, la policia nacional espanyola l’ha pegat: “No els ha importat que portés el micròfon d’À Punt. És només una mostra de la desproporció i brutalitat de l’actuació policial hui”. En un fil de twits ha afegit que hi ha hagut “moltíssims més casos d’agressions per part d’una policia que no respecta ni el dret a la informació”.

https://twitter.com/MarseguraM/status/1362517551700393989

Un projectil de foam fereix un fotoperiodista al colze a Barcelona

Agressions físiques

Barcelona, 18-02-2021. El fotoperiodista explica a Mèdia.cat que, quan es trobava a deu metres a de la línia policial, sol i acreditat, un agent dels Mossos d’Esquadra ha disparat un projectil de foam que li ha impactat al colze. El ferit, que ha estat assistit a l’Hospital de Sant Pau, assegura que almenys un altre fotoperiodista també ha rebut l’impacte de foam.

Alguns manifestants ataquen la redacció d’’El Periódico de Catalunya’

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Barcelona, 18-02-2021. Durant el tercer dia de protestes per l’empresonament de Pablo Hasél, alguns manifestants han colpejat els vidres de la redacció d’El Periódico de Catalunya amb pedres i puntades de peu. També han fet alguna pintada. El periodista Guillem Sánchez, que ho ha gravat, ho ha denunciat per Twitter, afegint que “alguns han intentat que no es registri acció sota amenaces”.

Atac contra la redacció de @elperiodico durant manifestació Hasel. Alguns han intentat que no es registri acció sota amenaces. Pintades i cops de pedra a la porta principal. Cap ferit. pic.twitter.com/GVdSanCccV — Guillem Sánchez (@guillem_sm) February 18, 2021

🔴DIRECTO | Grupos violentos han lanzado objetos contra la puerta de acceso de EL PERIÓDICO, en la calle Consell de Cent, causando destrozos https://t.co/Lqge0uMYDl pic.twitter.com/csLcRW8VYv — El Periódico (@elperiodico) February 18, 2021

Danyen un vehicle de Ràdio 4 a Lleida

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Confiscació de material de treball o desperfectes

Lleida, 18-02-2021. La periodista Elena Garcia ha trobat el vehicle de la unitat de l’emissora de Radio 4 amb el retrovisor trencat i una pintada de “manipuladors”.

Dimecres, 17 de febrer

Un fotoperiodista, ferit al turmell per projectil de foam a Barcelona

Agressions físiques

Barcelona, 17-02-2021. Durant el segon dia de mobilitzacions contra l’empresonament de Pablo Hasél, el fotoperiodista i col·laborador de la Directa Freddy Davies ha estat ferit a un turmell per l’impacte d’un projectil de foam dels Mossos d’Esquadra, tot i anar degudament acreditat amb l’armilla de premsa. Ha estat atès a l’Hospital del Mar de Barcelona, on li han posat quatre punts de sutura.

#REPRESSIÓ | El fotoperiodista i col·laborador de la 'Directa' Freddy Davies (@fredauri) ha estat ferit a un turmell per l'impacte d'un projectil de 'foam' dels Mossos, tot i anar degudament acreditat amb l'armilla de premsa https://t.co/wCjKRVzlLm Foto d'@_ittos_ pic.twitter.com/uARcXHLPZ4 — Directa (@La_Directa) February 17, 2021

Un manifestant trenca el mòbil a un periodista

Amenaces, intimidacions i obstaculitzacions

Lleida, 17-02-2021. Al periodista d’UA1 Lleida Ràdio, Francesc Balañá Pascual, li han sostret el mòbil mentre enregistrava com un grup de manifestants per la llibertat de Pablo Hasél feien una foguera a Lleida. En l’enregistrament se sent “ja no graves més” i la imatge es perd. Balañá ha explicat que li han esclafat l’aparell a terra i assegura que interposarà una denúncia.

Al nostre company @BalanaPascual li han sostret el mòbil mentre enregistrava com un grup intentava fer una nova foguera a #Lleida. Sota un "ya no gravas más" li han tret l'aparell i finalment l'han esclafat al terra. Ell està bé i ha pogut recuperar el mòbil @periodistes_cat pic.twitter.com/UobodxJ1f9 — UA1 Lleida Ràdio – 104.5 FM (@Ua1FM) February 17, 2021

Dimarts, 16 de febrer

Quatre professionals de la informació, ferits per projectils de foam a Barcelona

Agressions físiques

Barcelona, 16-02-2021. La periodista d’Europa Press Marta Palma va rebre un fort impacte de foam al cap, darrere l’orella, mentre trucava una ambulància perquè assistís la noia a qui li van buidar un ull. Palma explica que des del 112 van demanar-li a quina altura de Via Augusta es trobava i es va haver d’allunyar una mica de la vorera, amb l’armilla de premsa i el braçalet posats, per veure el número: “Al mig hi havia contenidors cremant i manifestants llançant objectes. Just en dir-li el número, vaig notar un impacte molt fort al cap i em vaig marejar moltíssim”. Després de ser atesa a l’ambulància, a l’hospital li van fer un TAC i van descartar res greu, però assegura que encara té marejos.

Almenys dos fotoperiodistes més van resultat ferits per l’impacte de bales de foam disparades pels Mossos d’Esquadra. El fotògraf Josep Lago ha rebut l’impacte a la zona de l’engonal, però finalment no ha requerit atenció mèdica perquè el cinturó i la jaqueta l’han protegit: “No tenia cap sentit el tret perquè no estava passant res”, assegura. El fotoperiodista Jordi Borràs ha estat ferit pel mateix tipus de projectil a la mà quan sostenia la càmera per fer una foto.

També hem conegut que un fotògraf de Reuters va rebre tres impactes de foam, però no en tenim més informació.

Almenys dos informadors reben impactes d’objectes llançats pels manifestants

Agressions físiques

Barcelona, 16-02-2021. El periodista de betevé Lluís Cruz ha rebut una pedrada d’un manifestant a la mà amb què sostenia el telèfon. Cruz assegura que estava arrecerat de l’angle d’enfrontaments entre policia i manifestants mentre parlava per telèfon i que per dos centímetres no li ha impactat al rostre. El periodista ha estat atès al carrer per Sanitaris per la República. El fotògraf Martí Segura ha rebut l’impacte d’una ampolla llançada per algun manifestant a la galta, que ha rebotat contra l’objectiu de la càmera i ha quedat malmès.

Un fotoperiodista rep un impacte de foam a la cama a Girona

Agressions físiques

Girona, 16-02-2021. El fotoperiodista Oriol Roura ha rebut l’impacte d’un projectil de foam a la cama mentre cobria les protestes.

Empresonen el raper Pablo Hasél

Censura d’expressions artístiques o acadèmiques

Lleida, 16-02-2021. Cap a dos quarts de sis del matí, un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra ha accedit al Rectorat de la Universitat de Lleida per detenir el raper Pablo Hasél i traslladar-lo al Centre Penitenciari Ponent. Sobre ell pesava una condemna de nou mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme i injúries contra la Corona i les Institucions de l’Estat per les lletres de les seves cançons i les seves piulades. El dilluns 15 de febrer, l’endemà de les eleccions, la Plataforma Solidària amb Hasél va fer públic que s’havien tancat al Rectorat del centre universitari per evitar l’empresonament i van passar-hi la nit. Dies després que PSOE i Unidas Podemos presentessin les línies de la reforma del Codi Penal per protegir la llibertat d’expressió, la formació lila ha anunciat que demanarà l’indult per al raper.

