Pandèmia, racisme i extrema dreta, temes destacats a la presentació de l’Anuari Mèdia.cat

Aquest dimecres vam presentar la desena edició de l’Anuari Mèdia.cat, una publicació coeditada amb Pol·len edicions que repassa els silencis i sorolls de l’any 2020 als mitjans de comunicació des d’un punt de vista crític i reflexiona també sobre com informar de l’extrema dreta. L’acte es va retransmetre a Youtube des de la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, on hi van poder assistir alguns mecenes del projecte. Hi van participar Ferran Casas, president del Grup Barnils; Víctor Yustres i Elisenda Rovira, coordinadors de l’Anuari; i també periodistes que han participat en la publicació com Miquel Ramos, Alba Sidera, Arturo Puente o Sandra Vicente; així com Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; i Ricard Gené, president de la Fundació Catalunya.

L’Anuari obre amb una investigació sobre el Pla Tremall dels Mossos d’Esquadra, a càrrec de la periodista Sandra Vicente. Aquest pla per lluitar contra els delictes reiteratius, que es va posar en marxa l’1 de juny de 2020 a Barcelona, ha posat el focus en barris amb alta concentració de població migrant. Els Mossos declaren que ha estat un èxit i pretenen replicar-lo a la resta de Catalunya. Però sense conèixer els criteris que es fan servir per detectar les persones multireicidents, entitats com SOS Racisme apunten a una possible recerca encoberta de persones en situació irregular. Entre el gener i l’octubre de 2020, més del 77% de les persones identificades no tenien la nacionalitat espanyola i el 96% dels detinguts en controls de multireincidència eren estrangers.

La retallada de drets durant la crisi del coronavirus i el seu impacte en col·lectius ja vulnerabilitzats són un eix central en l’Anuari aquest any. La repressió al dret a la protesta al carrer, la retallada de drets a les dones embarassades, les barreres i l’aïllament del col·lectiu LGTBI i de les persones dependents durant el confinament i la desescalada o l’estocada al ja fràgil sector cultural són alguns dels temes de reportatges d’aquesta edició.

El periodisme davant l’extrema dreta

L’Anuari inclou un dossier temàtic dedicat a analitzar el paper del periodisme davant del creixement de l’extrema dreta. S’hi aporten claus per informar de l’extrema dreta sense alimentar-la, una entrevista a la periodista crítica nord-americana Amy Goodman sobre el paper dels mitjans en l’era Trump als Estats Units i una anàlisi de com s’està vencent l’alt-right a la xarxa, amb la participació de periodistes especialitzats com Miquel Ramos i Alba Sidera.

“L’entrada de l’extrema dreta a les institucions arreu dels Països Catalans i la propagació del seu discurs d’odi hauria de fer saltar moltes alarmes. El periodisme també ha d’exercir de dic de contenció i per això a l’Anuari reflexionem sobre com hem d’informar de l’extrema dreta sense amplificar-ne el discurs ni fer-ne propaganda”, expliquen els coordinadors del projecte, Elisenda Rovira i Víctor Yustres.

La desena edició de l’Anuari Mèdia.cat es podrà trobar a les llibreries d’arreu dels Països Catalans. El projecte ha estat possible gràcies a una campanya de microfinançament amb el suport de Verkami, que va recollir 13.155 euros de 393 mecenes. També compta amb el suport de la Fundació Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Hi col·laboren també la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic, alumnes de les quals han escrit reportatges de la publicació.