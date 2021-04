Des d’aquest dijous, 15 d’abril, i fins a mitjans de maig, Mèdia.cat organitza un cicle de converses en directe a través del seu compte d’Instagram. Hi parlarem de com combatre l’extrema dreta un cop ja és parlamentària, de com els mitjans parlen dels joves, de quins temes de racisme no s’expliquen i també dels embarassos i parts en pandèmia.

Hi participaran els autors de diversos temes de l’Anuari Mèdia.cat i també altres periodistes i professionals. Les converses les podrà seguir tothom qui ho desitgi a través d’Instagram, així com fer preguntes als ponents, i es podran recuperar posteriorment a Youtube.

L’extrema dreta al Parlament: i ara, què? Aprendre dels errors italians

Dijous, 15 d’abril (20 h), tindrem una conversa amb la periodista experta en extrema dreta, corresponsal a Roma i autora del llibre Feixisme persistent Alba Sidera. Li preguntarem per com cal actuar davant de l’extrema dreta des del periodisme i també des de la societat un cop ja té representació parlamentària, com és el cas recent de Catalunya.

Sidera, que és sòcia del Grup Barnils i col·laboradora de Mèdia.cat, ha escrit a bastament sobre com els mitjans de comunicació i la política a Itàlia, on treballa, han contribuït a legitimar l’extrema dreta. L’entrevistarà la periodista Elisenda Rovira, coordinadora d’aquest Observatori.

Joves als mitjans: entre la invisibilització i el paternalisme?

Les protestes contra l’empresonament del raper Pablo Hasél van despertar de cop un interès als grans mitjans per acostar-se als “joves” i saber què els preocupa, però alguns dels que van participar en programes televisius es queixen que no els van escoltar realment.

Hi reflexionarem dimecres 21 d’abril (20 h) amb Clàudia Rius, periodista a Núvol, impulsora de Canal Malaia i el podcast Gent de Merda; Ferran Moreno, reporter als informatius de TV3 i soci del Grup Barnils, i Maria Bouabdellah, estudiant de Periodisme a la UAB que participa a MoodZ i a Canal Malaia. Moderarà la conversa el periodista Enric Rodon, periodista i soci del Grup Barnils, autor de l’informe Estudi del tractament mediàtic dels joves en la premsa digital catalana.

Els nostres Black Lives Matter. Com expliquem el racisme als mitjans?

La premsa nostrada va informar àmpliament del moviment de protesta iniciat als Estats Units arran de la mort de George Floyd, però sovint passa molt més per alt les reivindicacions antiracistes de casa nostra. El 6 de maig (20 h) abordarem com es parla del racisme als mitjans de comunicació i què no s’explica.

Serà una conversa amb el periodista i presentador de la sèrie Gat per llebre de Mèdia.cat, Alaaddine Azzouzi, l’activista de SOS Racisme Gemma Ferreón i la periodista Sandra Vicente, autora del reportatge ‘Pla Tremall. Pesca d’arrossegament contra la multireincidència‘ a l’Anuari Mèdia.cat. Moderarà l’acte el periodista Víctor Yustres, cocoordinador de l’Anuari Mèdia.cat.

Parir en temps de coronavirus

Les mesures sanitàries per aturar la pandèmia van suposar, en les primeres setmanes de l’estat d’alarma ara fa un any, però també mesos després i en l’actualitat, restriccions severes en el seguiment a embarassos i en els parts. La periodista Elena Navarro ho ha investigat en un tema de l’Anuari Mèdia.cat.

Conversarem sobre aquesta qüestió dimecres 12 de maig (15 h) amb la periodista de Criar.cat i testimoni del reportatge Alba Carreres i la llevadora de l’Hospital Germans Trias i Pujol Lucía Alcaraz, moderades per la mateixa Navarro.