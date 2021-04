Per què tolerem que hi hagi gent vivint al carrer? | GatPerLlebre

Ens sembla intolerable que hi hagi gent vivint al carrer? O més aviat, (davant l’evidència que, per exemple a la ciutat de Barcelona almenys un miler de persones viuen al carrer), la pregunta seria: per què tolerem que hi hagi gent forçada a viure al carrer?

En el segon capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com tracten els mitjans el sensellarisme​. Analitzem com abordem els i les periodistes la informació sobre aquesta realitat, com l’emmarquem i quines conseqüències té mirar el sensellarisme d’una manera o una altra.

“Gat per llebre” és una sèrie de vídeos en català per fomentar una mirada crítica cap als mitjans de comunicació, presentats pel jove periodista Alaaddine Azzouzi i que està disponible a Youtube.

És un projecte de Mèdia.cat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Més informació a https://media.cat/gatperllebre.