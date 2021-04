Des que el mes de gener l’empresa Dalton Audiovisuals, del grup Lavinia, va guanyar el concurs públic per a la prestació dels serveis informatius d’IB3, les denúncies del treballadors han estat una constant. La concessionària prohibeix als treballadors qualsevol identificació amb el canal de les Illes Balears i recentment ha amonestat un periodista per dur el logo a la mascareta. Recollim aquest cas i la convocatòria de vaga per al 30 d’abril.

El Mapa de la Censura també recull l’acusació del Consell Professional d’Informatius de TV3 contra el seu director per «ingerència en els continguts» i el tancament del mitjà de comunicació Cuarto Poder, entre altres.

El comitè d’informatius d’IB3 convoca una vaga

Acomiadaments i precarietat

Palma, 9-04-2021. Les assemblees de treballadors dels serveis informatius d’IB3 han aprovat convocar una vaga el dia 30 d’abril per denunciar la precarietat i el protocol d’ús de la marca que els ha imposat l’empresa concessionària per la què treballen, Dalton Audiovisuals. Dalton va enviar fa dies una circular que advertia els treballadors que estava prohibit utilitzar distintius d’IB3 i va amonestar un periodista per dur-lo a la mascareta. Les assemblees reclamen la internalització dels serveis informatius.

Les assemblees han aprovat convocar una vaga per denunciar les agressions als drets dels treballadors per part de la nova contracta Dalton i per reclamar la internalització a IB3. #Somib3 #InternalitzacióJA pic.twitter.com/ezdmfNqoUE — Comitè infos IB3 (@ComiteinfosIB3) April 9, 2021

El comitè d’informatius d’IB3 convoca una vaga el pròxim 23 d’abril (Ara Balears)

Amonesten un treballador d’IB3 per dur una màscara amb el logo en els directes

Palma, 8-04-2021. El periodista Guillermo Gayà ha denunciat que la subcontractada d’IB3 Dalton Audiovisuals l’ha amonestat per fer directes amb una mascareta que porta el logo d’IB3, la cadena per la qual treballa. L’empresa del grup català Lavinia, que és concessionària dels informatius des del mes de gener, considera que és una falta greu i sancionable, després de fer-los signar un document que prohibeix utilitzar qualsevol distintiu o identificació relacionat amb la televisió pública de les Illes Balears.

M'han amonestat per fer directes amb una mascareta que du el logo d'IB3, la cadena per la qual treballo. La contracta Dalton considera que és una falta greu i sancionable. A vosaltres què us sembla? pic.twitter.com/RhRaMbE1p3 — Guillermo Gayà (@Guillegaya) April 8, 2021

Amonesten un treballador d’IB3 per aparèixer en els directes amb una màscara que duu el logo de l’ens (dbalears)

El Consell Professional d’Informatius acusa el director de TV3 d’“ingerència en els continguts”

Pressions, censura o autocensura

Sant Joan Despí, 02-04-2021. El Consell Professional d’Informatius de TV3 ha publicat un comunicat en què denuncia l’emissió d’un documental sobre la Dansa de la Mort de Verges el passat 1 d’abril al Telenotícies Vespre, a partir d’una decisió unilateral del director de la cadena, Vicent Sanchis. L’emissió és fruit d’una “aliança entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament de Cultura”, però el Consell Professional considera que es tracta d’una “excepció absoluta”, que no ha comptat ni amb el vistiplau de l’editor, ni del cap de redacció ni del cap d’informatius, tot i ser un producte “aliè”. Expressen el seu «rebuig més enèrgic a l’emissió imposada» i lamenten que «la direcció dels Serveis Informatius no hagi fet res» per impedir-ho.

“La dansa dels despropòsits. Una Dansa de la Mort que no hauria hagut d’anar dins d’un Telenotícies”

Comunicat del Consell Professional d’Informatius @CProfTV3 de @tv3cat sobre l’emissió de l’audiovisual sobre la Dansa de la Mort de Verges dins del Telenotícies pic.twitter.com/w2NAAIGDve — Consell Professional TV3 (@CProfTV3) April 2, 2021

El PP del País Valencià posa en mans de la Justícia els missatges del Facebook d’À punt

Denúncies, procediments i resolucions judicials

València, 31-03-2021. La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular i secretària genera del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciat que posarà en mans de la justícia el que considera missatges “xenòfobs, racistes, violents i d’incitació a l’odi”. Es tracta de comentaris publicats al Facebook de la televisió valenciana À Punt, arran d’una notícia sobre la manifestació en defensa de la llibertat lingüística i del castellà. Els populars han demanat a l’ens públic que retiri i moderi de forma “immediata” tots els missatges que inciten l’odi a la xarxa social.

El PP denuncia uns missatges violents i xenòfobs al Facebook d’À Punt (Agencia Efe, en castellà)

El PP denuncia missatges “violents” al Facebook d’À Punt que planeja denunciar davant la justícia (El Mundo, en castellà)

Els Mossos identifiquen un fotoperiodista durant un desnonament

Identificacions i retencions

Barcelona, 30-03-2021. El fotoperiodista Juan Camilo Moreno ha denunciat que, mentre treballava en un reportatge sobre desnonaments al Poble-sec, els Mossos l’han “interrogat i identificat”. En unes imatges que ha penjat a Twitter es pot veure l’escena.

Mientras trabajaba en un reportaje sobre desahucios en Poble Sec fui interrogado e identificado por Mossos. Represión policial contra la prensa por informar la realidad de estas familias.@RepressioPremsa@UPIFC 📸 @retiolus pic.twitter.com/eFTVY0OpJc — JUAN CAMILO MORENO (@JuankMoreno13) March 30, 2021

El mitjà de comunicació digital ‘Cuarto poder’ tanca

Acomiadaments i precarietat

Estat espanyol, 26-03-2020. Per motius econòmics, Cuarto poder ha anunciat que no pot continuar i des del 31 de març ha deixat de funcionar. En un escrit publicat al portal, agraeix el suport de tota la gent que ha confiat en el mitjà, que va néixer el 2010, i ha expressat que la pèrdua d’un mitjà de comunicació “és tapiar una finestra que tenia la seva pròpia i particular visió del món”. Per l’equip de redacció que el signa, “és una tragèdia que d’aquesta nova crisi sortim amb menys pluralitat informativa, no hauríem de permetre-ho”.

La Guàrdia Urbana identifica les artistes i les amenaça d’imputar “delicte d’odi” per un mural a la Vall d’Hebron

Censura d’expressions artístiques i acadèmiques

Barcelona, 14-03-2021. La CGT Catalunya ha denunciat a Twitter que agents de la policia local de Barcelona han identificat les persones que han pintat un mural a la Vall d’Hebron i les han amenaçat de denunciar-les per “delicte d’odi”. El mural consistia en el missatge “Fins que caiguin” i el dibuix d’una furgoneta de la Guàrdia Urbana en flames. Segons el sindicat, el van esborrar després de tres dies i, de moment, no ha arribat cap denúncia ni cap multa.