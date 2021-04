L’Agència Catalana de Notícies té noves coordenades estratègiques modernitzades, endreçades, ambicioses i amb voluntat d’innovació per encarar el futur enfortida en tant que estructura de país imprescindible per a l’articulació i cohesió de l’espai català de comunicació. Aquest abril ha fet 5 anys que, amb l’encàrrec de posar-nos al capdavant de la direcció de l’ACN, obríem una etapa en què ens proposàvem rearmar l’Agència nacional de notícies de Catalunya per afrontar ferms al que ja llavors s’entreveia que seria un període convuls, sense altra causa que la del servei públic i el periodisme solvent i veraç. Un mirall nítid del país, des de tots els territoris, i amb presència estable i reforçada a Madrid i Brussel·les.

Malgrat els embats que durant aquests cinc anys sovint han posat els mitjans de comunicació públics en el punt de mira, aquest període ha servit a l’ACN per aixecar el dit convençuts per afirmar la voluntat de ser-hi amb ambició, d’aportar valor i ser referents de rigor i veracitat en un entorn hipersaturat d’impactes informatius. I, a la vegada, repensar-nos portes endins per actualitzar, modernitzar i adaptar un model d’èxit a un entorn mediàtic immers en una transformació profunda com a conseqüència de la revolució digital i el canvi d’hàbits en el consum de continguts informatius. Amb quatre pilars que han estat els fonaments que han guiat aquest cicle per a una estructura de país imprescindible: servei públic plural, ambició periodística nacional, proximitat territorial i voluntat de projecció exterior. Una de les tres potes del sistema de mitjans públics nacionals.

Etapa prolífica mirant dins i fora

La professionalitat, entusiasme i compromís de cadascun dels efectius de tots els departaments de la casa han permès respondre amb solvència periodística contrastada a grans esdeveniments que tenen ja capítol destacat en la memòria col·lectiva contemporània del país. L’ACN ha estat observadora i testimoni privilegiada d’uns anys d’excepció des de tots els racons del país i des de tots els espais de decisió amb impacte al país. Hem documentat de forma multimèdia i descentralitzada les hores greus del referèndum de l’1-O, la proclamació fallida de l’Estat independent en forma de República, fins a l’empresonament i exili del Govern de Catalunya, passant per la intervenció de les institucions d’autogovern, un atemptat gihadista al cor de Barcelona, o una pandèmia mundial que ho ha capgirat tot.

Hem afrontat reptes de gran complexitat logística, com és un trasllat de la seu nacional –el cinquè en vint anys-; hem capgirat la redacció des de tots els punts de vista i contrarellotge per facilitar les primeres compareixences en roda de premsa dels candidats presos i exiliats polítics; hem servit espais de trobada dels mitjans de comunicació amb els candidats de tots els partits en una desena de convocatòries electorals; hem adaptat en temps rècord les dinàmiques de treball per no perdre ni un dia d’operativitat per la pandèmia, etc.

També en aquesta etapa, l’ACN ha aconseguit amb perseverança esdevenir un actor mediàtic internacional fent-nos lloc com a referent informatiu homologat per a mitjans de primer ordre a Europa gràcies a l’impuls i a la feina de l’equip del canal multimèdia en anglès Catalan News, rellançat el 2017 a partir de la llavor plantada el 2010. Sempre amb la vocació de servei públic nacional ambiciós, de primer nivell i amb voluntat d’acompanyar el país en l’aposta estratègica per tenir veu pròpia al món. Sense filtres externs, amb relat autocentrat rigorós i atents als interessos mediàtics de l’exterior, però també a les necessitats informatives de la comunitat estrangera resident a Catalunya, especialment en etapes d’incertesa com l’actual.

Aprofitant les potencionalitats de les noves eines de comunicació social i creant nous formats de difusió pensats –com el podcast setmanal ‘Filling the sink’ disponible en les principals plataformes podcast i a Catalunya Ràdio- per alimentar, visibilitzar i consolidar el reconeixement de la marca ACN en el sector, però també per al conjunt de la societat. Això explica que l’audiència del canal en anglès s’hagi multiplicat durant aquesta etapa i s’hagi afermat com un servei de referència estratègicament indestriable ara ja del projecte ACN.

Repensar-la per projectar-la

La hiperactivitat informativa d’aquesta etapa, les incerteses, la dificultat d’aquest cicle, l’escassedat de recursos, però, no han estat pretext per dilatar l’exercici urgent de dotar l’Agència nacional de notícies de rumb i horitzó estratègic endreçat, coherent, estable i ambiciós, atent a la realitat canviant, als nous hàbits de consum i a un entorn digital que l’ACN porta imprès en el seu ADN. Per això, el debat i treball interns en profunditat, però també les aportacions externes de gran valor, han permès dotar l’ACN per primer cop en 20 anys d’una proposta de Pla Estratègic detallat, quantificat i calendaritzat. Un Pla que, si bé no podrà desplegar-se amb tota la seva potencialitat mentre no s’hi destinin els recursos necessaris, ja ara és la referència i guia en totes les decisions encarades a l’enfortiment del model d’Agència nacional de referència a Catalunya i sobre Catalunya.

L’elaboració del Pla Estratègic ha estat una aportació rellevant just quan l’ACN ha celebrat durant aquest període els 20 anys de vida. L’efemèride va fer que el 2019 l’Agència fos reconeguda amb una menció d’honor pels 19ens premis Ràdio Associació de Catalunya. L’ACN és ja una eina consolidada i reconeguda en el sector, que ha treballat i treballa de forma atrevida i àgil en tots els àmbits. També des de l’òptica tecnològica, per ser de nou referent d’innovació, amb la introducció progressiva del periodisme mòbil (Mobile journalism). Forma part d’un pla d’endreça i renovació tecnològica profunda, que fa mesos que està en marxa, i que ha de desembocar en una nova plataforma digital preparada per a donar major rendiment als continguts i poder dissenyar nous productes i possibilitats comercials ara limitades. Una eina per mantenir l’ACN a l’avantguarda tecnològica i posar noves eines al servei de l’espai comunicatiu català.

Durant la celebració dels 20 anys s’ha revisat i actualitzat de dalt a baix el Llibre d’Estil, que hem posat al servei del conjunt del sector audiovisual, amb especial sensibilitat i atenció als mitjans de proximitat. La coherència estilística i lingüística és un imperatiu per a l’única Agència de notícies pensada i feta en català. En tant que eina per a la normalització lingüística, l’ACN ha estat dels primers mitjans de comunicació a incorporar la nova Gramàtica de l’IEC, amb especial atenció a la diversitat dialectal que no podia deixar de banda un mitjà amb delegacions i presència en tots els territoris del país. Hem creat la figura de l’editor amb l’objectiu de dotar la redacció de coherència estilística i qualitat lingüística d’acord amb el Llibre d’Estil propi i la normativa de l’IEC.

La qualitat del treball, una prioritat transversal

També ha estat durant aquest període que el Comitè de Direcció de l’ACN i el Comitè de Treballadors han acordat el primer conveni col·lectiu propi. Un pas de gegant després de d’altres intents previs fallits. És el fruit de mesos de negociació franca, generosa i empàtica, que ha de culminar els tràmits administratius en les pròximes setmanes. L’acord vol ser una declaració d’intencions: la qualitat del treball és i ha de continuar sent un objectiu estratègic transversal indestriable d‘un servei d’Agència pública de notícies de qualitat, prestigi i compromesa amb la justícia social i els Drets Humans. Entre altres, el text formalitza i dona cobertura a la reestructuració organitzativa més gran aplicada els últims anys a l’ACN. S’han fet esforços per superar inèrcies per capgirar la cultura organitzativa de la casa amb quatre objectius: horitzontalitzar l’organització; apostar per l’especialització; avançar en la racionalització i conciliació horàries; i donar resposta als nous hàbits i necessitats de consum dels continguts informatius. Tot plegat per fer de l’ACN una eina més present, més necessària, més útil, més visible i, en definitiva, més influent.

La visibilitat social de l’ACN ha esdevingut un objectiu estratègic fonamental, amb voluntat d’incorporar-la progressivament a l’imaginari col·lectiu dels mitjans públics nacionals de Catalunya. Amb aquesta voluntat, hem repensat i impulsat la presència a les xarxes socials, hem potenciat acords de col·laboració amb els principals festivals i esdeveniments culturals del país, hem tancat acords comercials amb les entitats que aglutinen desenes de mitjans de proximitat per facilitar-los l’accés als continguts de l’ACN; hem entrevistat els principals actors de l’escena econòmica, social, cultural i política -inclosos per primer cop els presidents de la Generalitat i el Parlament, o ministres del govern d’Espanya-; hem participat de fòrums formals de l’European Association of News Agencies, convidats per l’Agència de Notícies d’Andorra, hem enfortit la interlocució i col·laboració quotidiana amb els mitjans de la CCMA, etc.

És en la mesura que creiem en l’ACN i l’afermem com a Agència nacional de referència, tant dins com fora del país, que esdevé una eina més útil per als interessos generals del país. Una autèntica estructura de país preparada i amb empenta per donar resposta als reptes del futur. Tot plegat configura les coordenades d’un rumb estratègic que ha de contribuir a muscular l’Agència Catalana de Notícies i el que representa per esbossar un horitzó clar afermant-la com a actor mediàtic clau per a l’espai català de comunicació.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.