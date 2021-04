El nou portal web del Mapa de la Censura documenta, verifica i classifica dades d’atacs a periodistes, artistes i ciutadania, de forma col·laborativa i en obert

Aquest dimecres 28 d’abril, s’ha presentat el nou Mapa de la Censura de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. El nou portal web, que documenta els atacs a la llibertat d’expressió i el dret a la informació a periodistes i ciutadania als Països Catalans, permet denunciar vulneracions de drets, consultar informació i descarregar-se dades de forma accessible.

Segons les dades consultables al nou portal, des de l’1 de gener de 2019, 476 incidents han compromès aquests drets fonamentals. D’aquests, 115 són agressions físiques contra professionals de la informació (de les quals la majoria, 87, van tenir lloc l’any 2019; 8 van ser el 2020 i 20 el que portem de 2021).

La gran majoria d’agressions físiques i també d’amenaces, intimidacions i obstaculitzacions als professionals de la informació les han causat els cossos policials, sobretot durant les mobilitzacions al carrer. Les manifestacions contra la sentència del procés el 2019, les protestes per l’empresonament de Pablo Hasél el 2021, però també incidents en la cobertura de desnonaments han protagonitzat multitud de casos.

A nivell de drets laborals, la crisi dels mitjans s’ha anat aprofundint i s’ha aguditzat amb l’any de pandèmia, en què els incidents de precarietat i acomiadaments han crescut.

A més, des de 2017, es detecta un creixement clar dels atacs per part de l’extrema dreta tant a professionals de la informació com a expressions artístiques.

61 casos des de començament d’any

En els primers quatre mesos d’aquest 2021 hem recollit un total de 61 casos, en què destaquen 26 agressions físiques i 20 amenaces, intimidacions i obstaculitzacions. D’aquestes, 20 causades pels cossos policials.

El mes de febrer, durant les protestes contra l’empresonament de Pablo Hasél, 16 periodistes van ser ferits a Barcelona, Girona i València. Tot i que es recullen alguns incidents de manifestants amb premsa, cal subratllar que la majoria estan protagonitzats pels Mossos d’Esquadra, incloent 7 ferits per projectils de foam.

Aquest 2021 també han augmentat les amenaces i agressions de l’extrema dreta als professionals de la informació arran de la presència de Vox a la campanya electoral de Catalunya.

Noves eines del Mapa de la Censura

El nou Mapa de la Censura compta amb un portal web totalment renovat, una millor organització de les dades i canvis en la classificació dels incidents. L’objectiu és fer-lo més clar, accessible i útil a l’hora de denunciar vulneracions de drets i proporcionar informació a periodistes i activistes que treballen en aquest àmbit.

El nou web permet visualitzar els incidents transcorreguts dins una franja temporal per categories i organitzar-los segons diferents paràmetres i criteris. Les dades extretes es poden exportar en un full de càlcul per poder-les tractar i gestionar amb molta facilitat. El portal també inclou un formulari on víctimes i testimonis d’incidents poden enviar denúncies per estudiar i eventualment incloure al Mapa.

El nou Mapa de la Censura s’ha presentat aquest dimecres a la tarda la Lleialtat Santsenca de Barcelona i ha comptat amb la participació de Ferran Casas, president del Grup Barnils; Elisenda Rovira, editora de Mèdia.cat; Gemma Garcia, coordinadora del Mapa de la Censura; el testimoni de l’Elise Gazengel, periodista francesa a Barcelona i els versos en defensa de la llibertat d’expressió de Blanca Llum Vidal.

Consulteu aquí el web del nou Mapa de la Censura.