Greenpeace assenyala les “mentides” d’Ecoembes

L’única entitat encarregada de la gestió del plàstic a Espanya, Ecoembes, no té els objectius ambientals com a prioritat. La majoria dels seus accionistes són les principals marques generadores d’envasos. Greenpeace desmunta a l’informe Ecoembes miente algunes afirmacions de l’empresa que no es corresponen amb les dades oficials.