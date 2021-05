Què ens preocupa quan veiem contenidors en flames a les notícies? En què pensem i en què no pensem quan es parla de manifestacions? Quan diem que hi ha violència? Els mitjans poden fer alguna cosa per evitar les situacions de confrontació al carrer?

En el tercer capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com els mitjans tracten la protesta. Indaguem en quins són els esquemes mentals que fem servir els i les periodistes per pensar sobre les protestes, perquè parlem d’unes coses i no d’altres, i què anomenem violència.

Un projecte de Mèdia.cat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.