VÍDEO | Com els mitjans han donat visibilitat a les persones LGTBI+?

Quins imaginaris mediàtics hi ha sobre el món LGTBI? Com es representa el col·lectiu als mitjans de comunicació, en la ficció i en l’art? Són temes que es van abordar a la xerrada online “Imaginaris mediàtics LGTBI+”, organitzada pel Màster en Comunicació LGTBI (InCom-UAB) aquest dimecres (en castellà). Us convidem a recuperar-la.

Hi va participar el periodista col·laborador de Mèdia.cat i coordinador de l’Anuari Víctor Yustres; conjuntament amb Jorge Gonzalo, director de l’Observatori de la Diversitat als Mitjans Audiovisuals d’Espanya; i l’artista Virginia Villaplana, moderats per Amparo Huertas, directora del Màster.