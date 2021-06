Una operació de la Guàrdia Civil que a finals d’octubre va detenir diversos empresaris vinculats al Procés va ser aprofitada per alguns mitjans amb seu a Madrid per publicar un ventall d’informacions per atacar el moviment independentista.

1. Volhov i el nazisme

En una nota de premsa, la Guàrdia Civil va explicitar que l’operació contra els empresaris del Procés havia estat batejada com a Volhov, un riu rus que va ser escenari el 1941 d’una batalla entre l’exèrcit nazi i el soviètic i en què va participar la División Azul. Fins i tot el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assenyalar que no veia adequada la nomenclatura.

2. Vincles amb Rússia

Després de l’operació, els mitjans van córrer a desentrellar la informació dirigida pel titular del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Abc es va fer seves qüestions com que l’entorn de Carles Puigdemont va comptar amb el suport rus citat i també de Julian Assange, fundador de Wikileaks, per participar en una estratègia de “desestabilització” de la UE.

3. 10.000 soldats

Alguns dels principals diaris editats a Madrid, com La Razón i El Mundo, van recollir en titulars el suposat suport rus a l’independentisme. Segons la sospita del jutge, Vladímir Putin hauria ofert a l’expresident Carles Puigdemont la possibilitat de traslladar 10.000 soldats a Catalunya.

4. Qui paga el deute?

El Español —sense deixar Rússia— titulava que Putin també s’havia ofert a pagar el deute català. El biaix d’enfocament des de la premsa d’àmbit estatal va ser constant, aprofitant l’operació com a eina política. “Els diaris publicats des de Madrid fan seu el relat del jutge instructor i posen sobre el focus l’independentisme, fins i tot amb analogies amb el post-1-O”, reflexionava Laura Pinyol en un article d’opinió a Mèdia.cat.

5. Waterloo

El centre de la diana per als mitjans madrilenys va ser Puigdemont. Els atacs contra l’expresident es repetien als titulars. De nou, el diari de Pedro J. Ramírez era un dels més àcids amb la informació sorgida per l’operació contra el Procés: “Cop a Puigdemont: detingudes 21 persones de la seva òrbita per desviament de fons a Waterloo”.

6. “Espanya ens roba”

Els jocs de paraules dels titulars dels rotatius de Madrid van anar augmentant de temperatura a mesura que avançava el dia. “L’‘Espanya ens roba’ no era tal: millor que els ho preguntin a Madí, Vendrell i Soler”, deia El Confidencial.