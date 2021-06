Per què ens costa parlar de quan no estem bé? | GatPerLlebre

Què passa quan no ens sentim bé, quan tenim algun tipus de malestar psíquic o emocional? Tenim referents per saber què ens està passant? Tenim normalitzat parlar-ne? Quin és el paper dels mitjans en tot això? Parlen prou de salut mental? Ho fan d’una manera que ens sigui propera?

En el quart capítol de GAT PER LLEBRE reflexionem sobre com tracten els mitjans la #SalutMental. Ens preguntem perquè és important abordar aquesta qüestió en els mitjans, quina mirada pot tenir efectes positius i com es viu la salut mental des de la pròpia professió periodística.

Un projecte de Mèdia.cat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.