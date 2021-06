Britney Spears, reconegudíssima estrella del pop mundial, ha sacsejat les xarxes aquests dies. No pas per una nova cançó. La cantant va testificar divendres 25 de juny davant d’un tribunal americà en el marc d’una nova audiència sobre la gestió de la seva vida i les seves finances. L’artista va expressar el desig que la tutela, entregada al seu pare, James Speard, i sota la qual es troba des de fa més d’una dècada, s’acabi per considerar-la “abusiva”.

“El meu pare i tots els involucrats en aquesta custòdia, inclosa la meva manager, que va tenir un paper clau en el meu càstig, haurien de ser a la presó”, va dir Spears, segons va recollir el web TMZ.

La cantant va denunciar que no disposa dels seus propis diners ni del seu passaport, i que el seu pare no li permet casar-se ni tenir més fills. Unes declaracions que han fet que milers de persones donin suport a la lluita de l’artista a les xarxes: artistes reconeguts, però també milers de fans que han començat un fenomen sota un hashtag. El #FreeBritney, una etiqueta que s’ha fet viral sobre el cas de l’estatunidenca, parla d’una batalla legal, d’un context de gènere advers o de l’estereotip de la salut mental. I molts mitjans han aprofitat per anar més enllà del cas i fer articles que ampliessin el context sobre les citades qüestions.

Fer fàcil el difícil: la batalla legal

És ben senzill perdre’s en la terminologia legal que envolta el cas de Britney Spears. Què és una curatela? Com funciona? #FreeBritney és, entre altres coses, una complexa batalla legal que ja dura una dècada; un laberint per la llei americana on perdre’s és el més comú. Per aquest motiu, especials com el d’Esquire sobre terminologia legal ajuden a situar-se en els detalls del cas.

Una cronologia exhaustiva

El cas de Britney Spears s’ha estès en el temps de tal forma que resulta impossible entendre les conseqüències d’aquests dies a les xarxes sense una detallada retrospectiva. Hi ha mitjans, com el cas de Women’s Health Mag que han elaborat exhaustives guies sobre els diferents episodis que han fet esclatar ara el hashtag a les xarxes socials. El context com a clau informativa: cronologia completa sobre la tutela de Britney Spears i el moviment #FreeBritney.

El context de gènere

Mitjans com Pikara magazine han posat l’accent els darrers dies en la importància de visibilitzar les situacions “d’abús i maltractament” amb forta càrrega de gènere i que ja s’han donat en altres casos a la indústria musical, com per exemple amb Amy Winehouse.

L’Observatori Contra les Violències Masclistes de Mèdia.cat enten els “mitjans com a clau” en la lluita contra l’estigma de gènere. Aquest és el quart punt de les seves recomanacions i que ressona en el cas #FreeBritney: “Exculpar els agressors o contribuir a entendre les arrels de les violències”.

Evitar l’estereotip de salut mental

A la “Guia de mitjans” de l’associació per la salut mental Obertament, es recullen una sèrie de consells sobre com tractar els processos mentals sobre els quals s’informen aquests dies. Per exemple: “Escollir el llenguatge adequat per descriure les persones amb problemes de salut mental. Trencar mites i estereotips sobre els trastorns mentals, gràcies al testimoni en primera persona. Incloure-hi experiències sobre recuperació, superació personal i vida normalitzada. No relacionar el trastorn mental com la causa de violència o perillositat tant dels casos reals com en les històries d’un personatge de ficció. Evitar mostrar imatges o àudios que transmetin aïllament social, patiment, compassió o rebuig. Encoratjar les persones a demanar ajuda si creuen que poden tenir un problema de salut mental”.

Obertament ha treballat amb Mèdia.cat en l’elaboració de l’Observatori de Mitjans i Salut Mental, una aliança contra l’estigma i la discriminació en salut mental. Els diversos informes de l’Observatori es basen en una anàlisi rigorosa de les notícies que han parlat de salut mental als mitjans de comunicació del país.

Posar el focus en l’empoderament

Segons recull el web de l’associació per la salut mental, Obertament, amb relació als mitjans de comunicació, és important donar importància a qui emet el missatge. Una idea que es podria aplicar a l’empoderament de Britney Spears en el seu cas. “L’evidència científica recollida als estudis internacionals assenyala que les persones que tenen un contacte més directe amb una persona amb experiència, tenen una visió menys estigmatitzadora dels trastorns mentals”, destaquen a les recomanacions.

“Cal ensenyar que tots i totes som únics, tots i totes som diferents, amb un diagnòstic de salut mental o sense. Per assolir les seves fites, Obertament entén que els missatges i les representacions acurades han de ser expressades en primera persona. Aquesta, precisament, és una característica distintiva de la metodologia de lluita contra l’estigma. Així, Obertament reconeix que, per tal que la lluita contra la discriminació sigui efectiva, han de ser les mateixes persones que passen o han passat per un problema de salut mental les que expliquin a la resta de la societat què és viure-hi”, afegeixen. Mitjans com The Media Today també posaven el focus en aquest punt: “Spears omple un forat en la seva narrativa”.

Defugir l’anècdota

El cas és prou truculent, i com s’ha explicat, s’ha fet prou viral per a caure en el monstre dels clics: “Els seus fans més incondicionals han tret l’artilleria pesant per donar més visibilitat al seu cas i que tothom es faci ressò d’aquesta història: mascaretes personalitzades amb la cara d’Spears, pancartes amb missatges contra el pare, samarretes o ulleres amb el hashtag #FreeBritney escrit”, publicava una reportatge de RTVE sobre la “originalitat” per donar suport a l’artista estatunidenca.