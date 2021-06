A l’època del capitalisme de la vigilància, en què la informació i fins i tot la desinformació són les mercaderies més preuades, el periodisme té més dimensions que no les que tenia abans del segle XIX. Ja no és la via principal perquè els ciutadans s’informin i prenguin decisions, perquè les dades –falses, certes, esbiaixades i honestes– ens inunden per tota mena de canals. Però quan es fa amb professionalitat, el periodisme pot continuar sent una guia que afavoreixi l’esperit crític imprescindible perquè una democràcia funcioni. I és així com l’entenem al Grup de Periodistes Ramon Barnils.

És precisament aquesta manera d’entendre l’ofici que ens ha dut, entre molts exemples, a denunciar els atacs contra el dret a la informació i la llibertat d’expressió amb el Mapa de la censura; a potenciar el periodisme de qualitat amb l’Anuari, una col·lecció de llibres amb Saldonar i el Premi Ramon Barnils; i a analitzar el nostre ofici, amb l’observatori Mèdia.cat, amb el mateix esperit crític que mirem la societat.

També és aquesta manera d’entendre el periodisme que em va dur, fa més d’una dècada, a entrar al Grup Barnils, que més tard em va fer entrar a la junta i que ara m’ha portat a assumir-ne la presidència.

Amb una nova junta al capdavant del Grup Barnils obrim una nova etapa, però ho fem de la mà de l’anterior, la que fins ara ha encapçalat Ferran Casas, i que ha significat un altre salt endavant a l’entitat. Ho fem amb la intenció de repensar l’Anuari, reforçar el Mapa de la censura i continuar creixent i defensant la professió i el dret a la informació. Com sempre, també, assumint amb naturalitat que defensem l’espai de comunicació català i en català.

Al Grup Barnils no som ni serem neutrals, perquè la neutralitat poques vegades s’escapa de la complicitat amb el relat establert, amb el discurs d’un poder o altre.

No ho vam ser durant l’1 d’octubre, quan entitats que pretenen representar l’ofici, amb l’excusa de la neutralitat, no van reaccionar mentre s’atacava el dret a la informació i la llibertat d’expressió, i tampoc no ho hem estat ni abans ni després. Treballem per promoure un periodisme rigorós, professional, atrevit, incisiu, sovint incòmode i amb un marc de referència clar: els Països Catalans.

I això és el que continuarem fent a la nova junta, amb el suport dels més de 180 socis del Grup. I ho farem treballant per destapar les clavegueres periodístiques que es mouen entre la precarietat, la censura, l’autocensura i la manipulació política. Perquè en l’època del capitalisme de la vigilància al Grup Barnils observem l’entorn i els poders que el condicionen. Nosaltres, des del periodisme, també us observem.

