Naim Darrechi. Jo tampoc sabia qui era fins fa dos dies. Ens posem en context: té 19 anys i és el tiktoker amb més seguidors de l’Estat espanyol: 26,8 milions. Els últims dies se n’ha parlat molt més enllà d’aquesta audiència perquè en una entrevista ha fet burla de com manté relacions sexuals sense protecció, corrent-se dins sense consentiment i mentint les noies dient que està operat i que és estèril, és a dir, admetent, sense adonar-se’n, haver abusat sexualment d’elles en múltiples ocasions.

El jove influencer, que ja havia estat denunciat per violació i maltractament per part de la seva exparella, el que fa amb aquest discurs és normalitzar l’abús i perpetuar la cultura de la violació. I ho fa, no ens n’oblidem, tenint prop de 27 milions de seguidores. El mateix individu que abusa de les seves parelles sexuals per no haver de fer servir condons equipara als seus vídeos l’avortament amb l’assassinat i recorda a les dones que “hi ha mètodes per prevenir l’embaràs. Si et quedes embarassada et fots, però no et carreguis el bebè”. I es queda tan ample. També perquè pot. A hores d’ara ja deu haver multiplicat el seu nombre de seguidors.

No ens oblidem que per a les noves generacions són molt més influents aquests youtubers o tiktokers que qualsevol mitjà de comunicació. Es parla molt d’ells des del màrqueting, com a eina per donar a conèixer productes a les seves audiències, tenir-los en compte en una campanya de comunicació, però què passa amb aquest tipus de discursos, tot s’hi val?

Un influencer, al cap i a la fi, és algú que té certa credibilitat a les xarxes socials, on té un nivell de presència i influència rellevant, fet que pot convertir-lo en un prescriptor molt important per les marques, però també per aquests discursos que normalitzen la cultura de la violació. Es parla del seu elevat nombre de seguidors, de l’enorme abast que tenen els seus missatges, que són un nou mitjà de comunicació òptim per determinades campanyes de comunicació, una oportunitat per aconseguir uns resultats molt millors que amb la publicitat tradicional. Tot des d’una mirada capitalista, tot amb l’objectiu de vendre, de consumir més i més.

De fet, s’ha demostrat que els consumidors tenen molta més confiança amb les opinions de persones que consideren properes, com ara amics o familiars, que en els missatges publicitaris convencionals, per això les accions comunicatives fetes amb influencers tenen tan bona cabuda amb els consumidors, que perceben l’influencer com una persona de confiança. És Naim Darrechi una persona de confiança pels seus 27 milions de seguidors?

Precisament Darrechi s’ha disculpat públicament a través de les seves stories d’Instagram, on ha assegurat que el que ha dit no és cert i que “de vegades no me n’adono de la responsabilitat que tinc”. La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ja ha dit que portarà aquestes paraules a la Fiscalia, assegurant que “treure’s el preservatiu o ejacular dins sense consentiment és abús sexual”, malgrat la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda com la “llei de només sí és sí” la reconeixerà com a agressió.

El futur d’una societat depèn en gran manera del jovent i, ara, la majoria dels seus referents estan a un clic als seus mòbils, un entorn que no és aliè als mecanismes de dominació, a les desigualtats i a les dinàmiques del sistema capitalista i patriarcal.

Estem d’acord en el fet que s’han de denunciar aquestes conductes, que no es poden permetre. Estem d’acord, però, que aquestes persones són nous mitjans de comunicació i els principals referents de tota una generació? S’haurien de regular aquests espais digitals de publicitat i d’informació? Pot la “llibertat” d’aquests influencers passar per damunt dels drets humans? El debat està servit.

