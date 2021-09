Periodistes de Nigèria, Nicaragua i Djibouti opten als premis per la llibertat d’expressió d’Index on Censorship

Imatge dels premis a la llibertat d'expressió d'Index on Censorship

L’organització internacional Index on Censorship donarà a conèixer els guanyadors dels seus premis internacionals diumenge que ve, 12 de setembre. Els “Freedom of Expression Awards” reconeixen persones i iniciatives que han destacat pel seu paper a favor de la llibertat d’expressió en els camps del periodisme, l’activisme i l’art. L’Observatori Mèdia.cat va ser finalista d’aquests premis el 2018 pel seu paper “clau” l’any anterior al voltant de l’1-O, en qüestions com “la imparcialitat de les notícies” i la denúncia d’atacs a periodistes.

Els premis internacionals “Freedom of Expression Awards” d’Index on Censorship, una organització internacional de referència en la lluita contra la censura, reconeixen la tasca a favor de la llibertat d’expressió en el món del periodisme, l’activisme i l’art. Els guanyadors de l’edició d’enguany es donaran a conèixer diumenge que ve, 12 de setembre, a la gala anual dels Premis a la Llibertat d’Expressió, que es farà a Londres.

Els guardons d’aquest any són especialment significatius perquè l’organització celebra el seu cinquantè aniversari defensant la llibertat d’expressió. Els premis es van lliurar per primer cop l’any 2000 i reconeixen individus o iniciatives que hagin destacat en la lluita contra la censura arreu del món.

Els finalistes d’aquest any en l’àmbit del periodisme són la bloguera nigeriana Samira Sabou, que va ser arrestada el 2020 i acusada de difamació segons una restrictiva llei del 2019 sobre ciberdelinqüència; Veronica Chavez, copropietària del mitjà de comunicació independent nicaragüenc 100% Noticias; i l’activista defensor dels drets humans i periodista Kadar Abdi Ibrahim, de Djibouti, que va ser codirector de L’Aurore, l’únic mitjà de comunicació privat de Djibouti, abans que es prohibís el 2016.

L’Observatori Mèdia.cat va ser finalista d’aquests premis l’any 2018: l’organització va reconèixer el seu paper “clau” el 2017 en relació a l’1-O, a l’hora de subratllar vulneracions de la llibertat d’informació i en qüestions com “la imparcialitat de les notícies”, a més d’investigar temes poc explicats o censurats.