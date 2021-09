Rebatre amb dades contrastades per desmuntar el discurs de l’extrema dreta és un dels recursos que el periodisme pot fer servir per frenar l’estratègia de propaganda de l’ultradreta. I això és el que la periodista de l’Ara Balears Maria Llull va fer ahir responent al diputat de Vox Jorge Campos en una roda de premsa.

Maria Llull no va deixar passar la mentida de Campos en relació a l’Oficina de Drets Lingüístics de les Balears i el va rebatre afirmant que: “no s’expedienta cap metge per no parlar català, sinó que s’obre un expedient administratiu als metges que es neguen a atendre pacients que s’expliquen en català i els metges poden respondre en l’idioma que trobin convenient. No sé si vostè és conscient que aquesta explicació que ha fet és una mentida”.

Després d’això, Campos va preguntar si li podia “repetir la pregunta” i com que la periodista va dir que no, es va limitar a dir que no l’havia entès i a demanar si hi havia més preguntes.

La resposta de la periodista Maria Llull s’ha fet viral a partir d’un vídeo a Twitter de la periodista Maria Antònia Serra, on recollia la intervenció d’aquest dimecres a la roda de premsa del Parlament Balear: