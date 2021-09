1. Aquesta és la va versió musical més antiga que es conserva de l’himne nacional de Catalunya. Enregistrada a Barcelona a finals de l’any 1900, és la versió harmonitzada a quatre veus per Enric Morera amb la nova lletra d’Emili Guanyavents i Jané (1860-1941), guanyador d’un concurs convocat amb aquesta finalitat per la Unió Catalanista el 1899 i que va provocar una gran polèmica pública i periodística. La companyia Berliner Gramophone en va fer una tirada de 500 discos, dels quals només se’n conserva un.

2. La versió anterior de l’himne és aquesta que Rafael Subirachs interpreta a les Sis Hores de Canet de 1976. La versió popular de l’himne “Catalunya, comtat gran” la va documentar Milà i Fontanals a Romancerillo Catalán (1882) i Francesc Alió al recull “Cançons populars catalanes” (1892).

3. Els primers Segadors de la nova república catalana van sonar a les escales del Parlament el 27 d’octubre de 2017. Amb la independència recent proclamada, les cares de circumstàncies dels protagonistes que hi ha a primera fila ja permetien anticipar que alguna cosa no acabava de rutllar.

4. El 8 de novembre de 2017, Catalunya va viure una gran vaga general en protesta per la suspensió de facto de l’autonomia amb l’aplicació de l’article 155. A l’estació de Sants, milers de manifestants van ocupar les vies de circulació del TGV malgrat la presència policial, van cridar consignes a favor de l’alliberament dels presos polítics tancats a Madrid i van cantar ‘Els segadors’ enmig de les vies.

5. La Patum de Berga es va convertir el 2018 en un gran acte de protesta contra la repressió de l’Estat espanyol. La plaça de Sant de Pere es va engalanar de color groc i era plena de pancartes exigint l’alliberament dels presos polítics. Al balcó de l’ajuntament hi eren convidats familiars dels presos. Els Segadors, que són el tret de sortida de la Patum completa, van fer vibrar la plaça.

6. L’ocupació i paralització de l’aeroport de Barcelona l’octubre de 2019 va ser la reacció més immediata i més sonada després de la sentència del vergonyós judici de l’1-O. Va ser també la carta de presentació de Tsunami Democràtic. Durant l’ocupació hi va haver moments de gran tensió, però també molt emotius, com aquest cant coral d’Els Segadors.

7. Sentir Els Segadors lluny de casa sempre impressiona. Aquí els podeu escoltar a la Grand Place de Brussel·les el desembre de 2017, arran de la manifestació Omplim Brussel·les; a la plaça del Sol de Madrid l’octubre de 2019; o en una estació de tren londinenca, en què el conseller Toni Comín toca unes notes de l’himne davant de Puigdemont i Ponsatí el maig de 2019.

8. Tot himne té versions. El grup americà de Washington A Sound Of Thunder en va fer una de heavy i en anglès que s’ha fet famosa. Després de veure la brutalitat policial de l’1-O van decidir avançar-ne la difusió i el vídeo que van penjar a YouTube és a punt d’arribar als 2M de visites. La banda de la cantant Nina Osegueda, filla de catalana, va fer diversos concerts a Catalunya i la interpretació de “The Reapers” sempre era un dels punts culminants, com aquí a Terrassa. Menys conegudes són la versió jazz de Charlie Haden, aquesta de Miquel Gil per a un documental de TV3, o aquesta versió “maquinera” de la discoteca Pont Aeri.

9. Els Segadors han ressonat a l’imponent estadi de Wembley les dues vegades que els Dragons Catalans hi han jugat la final de la Challenge Cup de rugbi a 13. L’himne nacional de Catalunya també és el de l’equip nord-català. El primer cop va ser el 2007 i el segon el 2018, en què, a més, els Dragons es van proclamar campions. Aquí es veu la interpretació davant de 90.000 espectadors. Uns quants anys abans, el 1992, Rudy Ventura també havia tocat Els Segadors amb la seva trompeta a les escales de Wembley, quan els jugadors del Barça van sortir al camp per jugar la final de la Copa d’Europa davant la Sampdoria, la primera que van guanyar.

10. Aquesta versió encara no ha estat notícia, però no és descartable que el New York Times o algun altre mitjà de comunicació l’utilitzin com a prova irrefutable de la conspiració soviètica a favor de Catalunya: el cor de l’Exèrcit rus interpreta Els Segadors a l’Auditori de Girona el dia de Sant Esteve de 2010.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.