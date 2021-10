El Congrés del Diputats debatia aquest dimarts una proposició de llei per penalitzar l’assetjament a les dones que volen avortar. Tots els partits excepte PP i Vox van donar suport a la proposta, que vol castigar accions com les dels grups de gent que es concentren a les portes de les clíniques per coaccionar les dones que hi van a avortar. El debat, però, va quedar en part emboirat pel paper del partit d’ultradreta Vox, que va fer servir una de les seves estratègies habituals per aconseguir desviar l’atenció del debat real sobre l’avortament. Una actitud habitual de l’extrema dreta que en aquest cas és especialment significativa perquè l’ha fet servir en un debat sobre l’avortament, un dels temes en què Vox està clarament en contra.

En aquest reportatge de l’Anuari 2020 sobre “Informar de l’extrema dreta sense fer-ne propaganda”, Miquel Ramos advertia dels perills de la presència constant de l’extrema dreta als mitjans de comunicació pel seu ús de “l’espectacularització de la informació”. I subratllava tant la seva “habilitat estratègica des del punt de vista comunicatiu” com “la inèrcia dels mitjans convencionals de cobrir qualsevol exabrupte calculat precisament per esdevenir informació”.

Això és el que des de Vox van tornar a intentar fer ahir. Ho van aconseguir en aquest cas? Només en part. Si bé és cert que molts mitjans van fer-se ressò de la polèmica i les xarxes van bullir amb l’actitud dels diputats de Vox, també n’hi ha que han prioritzat el tema de fons sense reduir-ho a l’estirabot. Ens fixem en la cobertura mediàtica del tema.

L’insult com a reclam en molts mitjans

L’insult d’un diputat, el desafiament davant l’intent d’expulsar-lo i l’aturada del debat. Tot plegat genera enrenou i molts mitjans van explicar la polèmica mentre la proposta de llei quedava en un segon pla. Per exemple a El Punt Avui titulaven “Un diputat de Vox diu “bruixa” a una parlamentària socialista i provoca l’aturada del debat perquè es resisteix a ser expulsat”, a Vilaweb destacaven “Escàndol al congrés espanyol: un diputat de Vox insulta una diputada del PSOE i es nega a anar-se’n” i a RAC1 també posaven el focus en què Un diputat de Vox li diu “bruixa” a una diputada del PSOE, l’expulsen i es nega a marxar i al subtítol es contextualitzava que havia estat “durant el debat contra l’assetjament a les dones que volen avortar”.

També així ho trobem explicat en mitjans espanyols, com El Mundo: “Expulsan del Pleno del Congreso a un diputado de Vox por llamar “bruja” a una socialista y se niega a irse”, a El Español: Bronca en el Congreso: expulsan a un diputado de Vox por llamar “bruja” a una política del PSOE o a El Confidencial: “La negativa de un diputado de Vox a ser expulsado suspende el pleno del Congreso”.

No obviar el que ha passat però titular amb la proposta de llei que s’ha aprovat

Tot i el titular de clic fàcil, hi ha força mitjans que sí que han apostat per titular amb el debat sobre la penalització a l’assetjament a l’avortament. Per exemple, a El Periódico es destaca que El Congrés tramitarà la llei que penalitza l’assetjament a les clíniques abortives i el 324 subratlla al titular que “Una llei castigarà l’assetjament a dones que volen avortar”. En tots dos casos esmenten la polèmica però posen l’accent principalment en el tema que es debatia al Congrés.

En el cas de mitjans espanyols, també trobem exemples d’aquesta mena, com a El Diario, que diu que “El Congreso apoya convertir en delito el acoso a mujeres frente a las clínicas de abortos” i a El País: “El Congreso impulsa penas de cárcel para quienes hostiguen a las mujeres que quiren abortar”. En tots dos casos, al subtítol es parla de l’insult i l’aturada del debat.

D’altra banda, hi ha mitjans que opten per separar les dues informacions i fer notícia –i titular– tant de l’aprovació de la llei com de la polèmica. Ho llegim així tant a l’ARA: l’apunt sobre “El Congrés tramitarà la penalització de l’abús contra les dones a les clíniques de l’avortament” i una notícia de la “Polèmica al Congrés per l’insult d’un membre de Vox a una diputada del PSOE”, com a El Nacional, amb la informació que “El Congrés s’obre a penalitzar l’assetjament de dones a les clíniques d’avortament” i d’altra banda: “Expulsen un diputat de Vox per dir “bruixa a una diputada del PSOE i no marxa”.

Evitar reforçar els marcs de la ultradreta

Ara que la ultradreta té representació parlamentària, les reflexions sobre com informar-ne des del periodisme són més necessàries que mai. A més del reportatge esmentat de l’Anuari, en aquest article vam recollir 15 idees sobre periodisme i extrema dreta, a partir de converses amb els periodistes especialitzats en extrema dreta Miquel Ramos i Jordi Borràs.

Algunes de les qüestions plantejades fan referència precisament al que va passar ahir al Congrés, com evitar subordinar-se a l’espectacle i no caure en les provocacions, que formen part de l’estratègia comunicativa de grups d’extrema dreta com Vox. I una de les recomanacions per frenar-la és desmuntar el discurs amb dades contrastades, com va fer recentment la periodista de l’Ara Balears Maria Llull en una roda de premsa del Parlament balear, desmentint una informació falsa que afirmava un diputat de Vox, o bé avui dimecres la periodista Gemma Nierga en una entrevista amb Ignacio Garriga, on ha posat en evidència les contradiccions del seu discurs homòfob i racista.