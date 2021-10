ERTOs, acomiadaments i retallades salarials s’han convertit en el pa de cada dia a molts mitjans de comunicació. La precarietat fa temps que afecta els periodistes, tal com hi reflexionaven aquest mes en dos articles d’opinió a Mèdia.cat Yeray S. Iborra i Carme Porta, però la crisi derivada de la pandèmia ho ha accentuat. Ara que aquest dilluns govern espanyol, sindicats i patronal han acordat prorrogar els ERTO fins al 28 de febrer del 2022, ens fixem en els casos recents d’acomiadaments i situacions de precarietat en el món periodístic.

Vaga de Betevé per demanar que es readmetin 9 persones acomiadades

Aquest mes de setembre la plantilla de Betevé, la televisió pública de Barcelona, s’està mobilitzant i han organitzat diferents jornades de vaga per demanar que es readmetin 9 treballadors/es que van acomiadar al juliol, tal com recollim al Mapa de la Censura.

En aquest fil de Twitter, treballadors i treballadores explicaven al juliol la situació i denunciaven la gestió de la direcció. Per protestar contra aquests acomiadaments, el comité d’empresa de Betevé ha convocat una vaga que va començar el dia 23 i continua aquest dimecres, 29 de setembre.

Els treballadors i treballadores de @beteve estem de #vaga !!

Volem la readmissió de les 9 persones acomiadades i que no apliquin una nova retallada abans d’acabar l’any.#SalvemBetevé pic.twitter.com/uZzLzMWY2X — Treballadores i treballadors de betevé (@SomBTV) September 23, 2021

D’altra banda, en relació a aquesta protesta, el comitè d’empresa denunciava fa uns dies coaccions als i les treballadores quan van convocar la vaga.

Reivindicacions a l’ACN

El Comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) també ha fet sentir les seves reivindicacions aquest mes de setembre. El dia 10 van comparèixer al Parlament per reclamar “la plena integració dins la CCMA” o bé l’equiparació salarial de la plantilla, apuntant que “els salaris base de l’ACN són un 46% inferiors als treballadors ENG de la CCMA”. Ho expliquen en aquest fil:

📣

La situació a l'@agenciaacn és crítica, estem a punt d'entrar en col·lapse. El @ComiteACN reclamem al @govern i als grups que emprenguin accions urgents per garantir-ne la viabilitat. Reclamem la plena integració dins la @CCMA_cat o bé l'equiparació salarial de la plantilla. pic.twitter.com/19u3K4AYMD — Comitè d'Empresa ACN (@ComiteACN) September 10, 2021

Recull de casos del 2021 al Mapa de la Censura

El Mapa de la Censura recull vuit casos relacionats amb acomiadaments i precarietat durant aquest 2021, entre els quals hi ha la vaga dels treballadors de Betevé, l’acomiadament d’una reportera de la televisió pública valenciana À Punt o la reivindicació dels treballadors d’informatius d’IB3, que fa uns mesos van fer vaga i que aquest mes de setembre continuen mantenint la protesta activa.

2020, l’any del virus dels acomiadaments

Encara falten tres mesos per acabar el 2021 i el context de precarietat i acomiadaments pot continuar durant aquesta tardor. Tot plegat després d’un any en què els acomiadaments als mitjans de comunicació van anar a l’alça, tal com es pot observar en aquesta infografia de Laura Navarro publicada a l’Anuari 2020, on recollia una vintena de casos en el conjunt dels Països Catalans.

Tot i que la pandèmia va implicar un increment en el consum de la informació, els mitjans van perdre ingressos en publicitat i això va tenir conseqüències directes, com acomiadaments, ERTOs o fins i tot tancament de mitjans.