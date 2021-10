El Premi Barnils de periodisme d’investigació ha obert aquesta setmana la convocatòria de la setena edició. Els guardons, promoguts pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, volen estimular la pràctica del periodisme d’investigació i reconeixen tant treballs publicats en mitjans d’àmbit nacional com en mitjans locals i comarcals. Repassem quins són els requisits per presentar-se a l’edició d’enguany dels premis.

Quins treballs s’hi poden presentar?

Es premiaran reportatges d’investigació en dues categories: obra publicada en mitjans d’abast nacional i obres publicades en mitjans locals i comarcals, que tractin qüestions i problemàtiques que succeeixen o tenen un impacte clar als Països Catalans. Han de ser obres periodístiques que recullin els fruits de la tasca d’investigació dels autors. És a dir, que treguin a la llum fets noticiosos rellevants a partir d’un recerca periodística pròpia.

Quins criteris tindrà en compte el jurat?

Es valoraran la varietat i riquesa de les tècniques d’investigació periodística emprades, així com el fet que el reportatge tracti temes poc presents als mitjans de comunicació o doni una perspectiva completament nova a un de ja tractat. Haurà de tenir una temàtica d’interès periodístic clar i es valorarà especialment el grau d’impacte (social, polític, econòmic, etc.) dels fets o dades revelats en el reportatge. A més, es valorarà la diversitat i qualitat de les fonts consultades, tant personals com documentals.

Quan s’han d’haver publicat les obres presentades?

Les obres han d’haver estat publicades en algun mitjà local, comarcal o nacional dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del període de presentació de candidatures. És a dir, entre el 15 de novembre de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Quin format han de tenir?

Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, radiofònic, audiovisual o multimèdia.

Qui s’hi pot presentar?

El premi és obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme i totes dues categories estan guardonades amb 1.500 euros cadascuna.

Què cal fer per presentar-s’hi?

La inscripció s’ha de fer a través d’aquest formulari. En cas que sigui un reportatge publicat a internet, cal indicar en un pdf una breu presentació del reportatge amb el titular, un breu resum de l’obra, i l’enllaç a l’obra publicada. En cas que no s’hagi publicat a internet, cal adjuntar l’arxiu (en format pdf en cas de premsa escrita; WAV, MP3, RA en cas d’àudio i AVI, MPEG, en cas de vídeo). Els arxius s’han d’adjuntar a través del mateix formulari.

Fins quan es poden presentar les obres?

La convocatòria s’ha obert el 13 d’octubre i hi ha temps fins el 15 de novembre a les 23.50h.

Quins són els premis?

1.500 euros per a cada categoria: per a l’obra publicada en mitjans d’àmbit nacional i per a l’obra publicada en mitjans d’àmbit local i comarcal.

Quan es lliuren els guardons?

Els premis s’atorgaran en el marc d’una cerimònia de lliurament a Barcelona el 15 de desembre de 2021.

Les bases completes del premi es poden consultar al web www.grupbarnils.cat/premibarnils.