Fa vint anys va néixer l’Observatori de les Dones als mitjans de comunicació, un espai que «vol promoure una cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació». L’Observatori és un projecte pioner que arriba de la mà de Drac Màgic i està format per 32 ajuntaments –en els seus inicis només eren cinc– i que ha impulsat diversos projectes en l’anàlisi del tractament dels mitjans del paper i aportacions de les dones, la presència femenina o el tractament de la violència masclista.

La lectura imprescindible de l’Observatori en aquests anys ha estat d’una visió prismàtica: anàlisi de notícies, anuncis, programes d’entreteniment… però també accions: tallers, cinefòrums, exposicions, guies. L’activitat ha estat perseverant i els projectes múltiples. Un dels projectes iniciats de forma destacada és el concurs «Reimagina’t» dirigit a joves entre 12 i 18 anys, que promociona la creació de productes audiovisuals lliures d’estereotips. La pedagogia activa i la implicació del jovent com a eina i aposta de futur per combatre les desigualtats. Enguany celebren la 13a edició del concurs a partir del qual han fet formació; hi ha participat més d’un miler de joves i s’han generat centenars de vídeos des del punt de vista dels i les joves des d’una mirada positiva.

L’objectiu de l’Observatori ha estat el de fer debat sobre la representació esbiaixada de les dones que fan els mitjans, així com la infrarepresentació, i alhora visibilitzar les contribucions fetes per les dones a més d’educar la mirada crítica sobre el que ens donen a conèixer des dels mitjans.

Aquests vint anys s’han celebrat amb una jornada de debat, “Vint anys. Vint causes”, que es va fer dissabte passat, 23 d’octubre. Una jornada que ha volgut recollir els debats fets i els debats pendents. Allò que cal seguir visibilitzant i allò de què cal començar a parlar i analitzar.

Possiblement el debat sobre la presència i representació de les dones als mitjans ara és molt present. En aquest sentit, cal fer un reconeixement a la tasca de l’Observatori, així com a la importància de la implicació d’institucions municipals. Aquest projecte es deriva, al meu entendre, de forma clara del que ens ha aportat Drac Màgic en els seus ja 50 anys de bagatge, la base necessària a partir de la qual l’Observatori començà el seu camí i ara és referent imprescindible.

Llegir els mitjans des d’una perspectiva de gènere pot semblar una qüestió superada, atès que ens hem dotat de lleis i normes per superar la bretxa social de gènere, però segueix sent més necessari que mai. La representació de les dones als mitjans continua sent bisellada; malgrat l’increment numèric, es mantenen la invisibilització i els estereotips. Tot i els canvis social i de contextos, els mitjans segueixen publicant imatges plenes de prejudicis i clixés patriarcals que cal seguir desenmascarant i treballant per tal de poder difondre una interpretació crítica ciutadana.

Gràcies per aquests vint anys de feina i pels que vindran!

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.