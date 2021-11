El fotoperiodista Albert Garcia ha estat absolt finalment de l’acusació d’atemptat contra l’autoritat. El jutge conclou que no hi ha proves que demostrin que el fotoperiodista agredís un dels agents mentre cobria les protestes pel diari El País per la sentència del Procés, l’octubre del 2019. La Fiscalia demanava inicialment un any i mig de presó al fotoperiodista, tot i que després del judici del 14 d’octubre, va retirar la petició per una multa de 4.800 euros.

Albert Garcia ho celebrava així ahir al seu compte de Twitter:

M’han absolt!!!! Molt content però conscient que mai huaria d’haver estat imputat per uns fets absolutament inventats. Profundament agraït per totes les mostres de suport que he rebut duarant aquests dos anys. Prou muntatges policials! — Albert Garcia (@AlbertGarciag) November 2, 2021

La sentència posa en dubte el relat policial

La sentència conclou que “hi ha seriosos dubtes que passés el que es relatava a l’escrit d’acusació”. Per tant, dona credibilitat a l’explicació de Garcia i dels testimonis dels fets davant de la versió policial. El jutge subratlla que “l’agent mostra un testimoni contradictori amb el de l’acusat” i destaca “diverses frases del seu testimoni, com la que recorda el que va passar al vídeo 1 d’una altra manera, pretenent desmentir una prova viedogràfica que la resta de testimonis ha reconegut com a vàlida”.

A més, també posa en dubte “el fet de relatar que no va poder efectuar la detenció per la lesió, requerint l’auxili de companys, per després referir que va estar d’alta laboral del 18 al 25 d’octubre, no sent atès fins el 25 d’octubre”. En aquest sentit, també subratlla que “no consta comunicat mèdic del dia dels fets, tot i la referència a l’informe mèdic forense”.

La parula dels fotoperiodistes contra el principi de veracitat policial

En una entrevista a mèdia.cat a principis d’octubre, Albert Garcia explicava que l’atestat policial era fals “de principi a fi” i deixava clar que ell estava fotografiant “una situació que com a professional de la informació que sóc vaig considerar noticiable. No vaig impedir l’actuació policial i havia de seguir fent allò pel què em paguen: documentar el que passa”.

A més, apuntava també el problema de la paraula dels fotoperiodistes contra el principi de veracitat policial i també advertia de les dificultats de la premsa per treballar en situacions de tensió, com ara la cobertura de desnonaments, manifestacions i protestes al carrer.

En una entrevista avui dimecres a El Matí de Catalunya Ràdio Albert Garcia explicava la incredulitat amb què va rebre ahir notícia de la sentència: “creia en la meva absolució des del primer moment, però tal com ha anat el procediment judicial, fins que no vaig llegir la sentència no m’ho vaig acabar de creure”.