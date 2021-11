Una de les coses que fem a DIPLOCAT és analitzar la presència de Catalunya a la premsa internacional. Saber com ens veuen des de fora és bàsic abans de sortir pel món a explicar què és Catalunya, construir ponts i mirar de fer amics. Ja ho diuen els savis: abans de parlar, cal saber escoltar.

Aquest monitoratge es fa des de l’any 2019 i l’anàlisi se centra en les notícies sobre Catalunya aparegudes a 10 grans capçaleres mundials: The Washington Post i The New York Times (Estats Units), The Guardian i The Daily Telegraph (Gran Bretanya), Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche Zeitung (Alemanya), Corriere della Sera i La Repubblica (Itàlia), i Le Figaro i Le Monde (França).

L’anàlisi de l’any 2019 el va fer un grup de recerca de la UPF, liderat pels professors Cristina Perales-García i Carles Pont-Sorribes. Els resultats de l’informe es poden consultar aquí. L’any passat va ser Asterisc*, un grup de recerca en Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, l’encarregat d’elaborar l’estudi.

L’any 2020, els 10 diaris analitzats van publicar 1.021 peces periodístiques on apareixia citada Catalunya en general, de les quals 322 com a protagonista. El diari amb més informacions sobre Catalunya va ser The Guardian (247) i el que menys The Washington Post (18). El mitjà amb més peces centrades únicament en Catalunya va ser la Süddeustsche Zeitung i el que menys The New York Times. El país que més peces va dedicar a Catalunya va ser el Regne Unit i el que menys, lògicament, Estats Units.

Comparat amb l’any 2019, veiem que augmenta la xifra de mencions genèriques a Catalunya (de 584 a 1.021), però en canvi disminueix la de peces on Catalunya és protagonista única (de 50% a 31,54%), que és la més significativa. Això s’atribueix sobretot a que l’any passat molts articles sobre la covid-19 esmentaven Catalunya només com a referència geogràfica. De fet, la principal temàtica que apareixia relacionada amb Catalunya el 2020 era la covid-19 (50,54%), seguida dels esports i els temes culturals. El 39,7% de les peces sobre Catalunya s’ubicaven a la secció internacional i un 18,31% a les pàgines esportives.

Els temes relacionats amb el procés independentista van ocupar el quart lloc l’any passat, amb un 7,19% del total. Els principals marcs interpretatius de les notícies de caire polític eren tres: Catalunya i Espanya són dos bàndols en conflicte (majoritari), la situació política catalana com una realitat en moviment, i Catalunya i Espanya són dues forces en tensió permanent i amb possibilitat de ruptura.

Atenció, però, perquè Catalunya només va aparèixer una vegada a portada durant tot el 2020, concretament al Corriere della Sera. Igualment destaca l’escassa presència d’articles d’opinió en relació a Catalunya (6,17%), dada que mostra que va ser un tema poc rellevant. Queda molt lluny l’omnipresència de Catalunya als mitjans internacionals durant el 2017 i part del 2018, quan els focus estaven encesos gairebé permanentment. Ens agradi més o menys, des del punt de vista de l’atenció mediàtica internacional, Catalunya ha tornat a la “normalitat”.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.