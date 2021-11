Apreciat senyor Vicent Sanchis,

Em plau de saludar-vos, ara feia temps que no intercanviàvem impressions. Vós, tan ocupat a omplir hores de la graella com podeu i a apagar incendis aquí i allà. Nosaltres, tan encaboriats que ja no sabem ni on anem ni d’on venim. Diuen que la pandèmia ja comença a escampar, però entre vós i jo, crec que hem quedat tots amb el cap emboirat. M’ha arribat que a TV3 les coses tampoc no van fines. Tant que havia estat pels catalans, i ara què? Es diu que us cauen crítiques de totes bandes, dels que us miraven a tota hora i dels que sempre han saltat el 3 quan fan zàping. Les raons dels darrers les heu sentides d’ençà que vau ser nomenat, no són noves. Deixeu-me que m’aturi un moment en les queixes dels primers, d’aquells que havien sentit orgull que a casa seva es fes una de les televisions públiques més atractives d’Europa.

Diuen que TV3 ha perdut la brillantor dels ulls. Que s’arrossega en un anar-hi anant i que tal dia farà un any. Que s’ha deixat perdre els joves. Que la gent li és infidel i que el debat ara és com forçar Netflix perquè emeti en català. Que el Polònia i l’APM?, bucs insígnies que naveguen des de la dècada dels 2000, fan mostres d’esgotament. Que l’audiència diària s’aguanta pels serveis informatius, però que la resta va de capa caiguda. Que una de les grans apostes de la temporada, L’última nit del karaoke, no enganxa i ha hagut de ser relegada a tres quarts d’onze. I que heu hagut de programar una sèrie turca de saldo amb tics masclistots i un doblatge lluny dels estàndards de la casa perquè no teníeu res més.

I enmig d’aquest panorama desolador, un triomf. Una espurna d’esperança que ajuda a maquillar les xifres d’audiència. Es veu que als catalans els ha agradat això de Crims. Potser és perquè, acostumats a perdre, ens hem convertit en un poble sàdic i morbós que s’ho passa bé amb les històries fosques. La factoria de Carles Porta s’ha convertit en la gallina dels ous d’or pels nostres mitjans públics, sia televisió o sia ràdio. Potser vau estirar massa el xiclet amb el crim de la Guàrdia Urbana, però ja no ve d’aquí. No passa res, us ho perdonem. Ara bé, haureu de diversificar o la gallina dels ous d’or acabarà desplomada i de baixa per estrès. I aquest és el motiu de la meva carta, benvolgut director: si ens agrada la cosa fosca, per què no ens hi posem del tot? No creieu que una adaptació televisiva dels Drames rurals de Víctor Català funcionaria d’allò més bé?

Penseu-hi un segon abans d’arrugar els morros, no seria la primera vegada que TV3 busca inspiració en les grans obres de la literatura catalana. Tampoc em negareu la grandesa d’aquells contes sòrdids, d’aquella mostra de sang i fetge que tan ens fa apartar la vista del llibre com ens encén la curiositat i les ganes de continuar llegint. M’imagino una sèrie breu. De dotze episodis, un per cada conte. El Met de les Conques, Daltabaix, La vella, Agonia, L’explosió…

Si voleu, podeu dividir-la en dues temporades de sis episodis, això us ho deixo a vós. Fins i tot, crec que seria una excel·lent oportunitat per explorar l’animació per a adults, però tampoc no voldria que quedés una cosa tan distant dels codis habituals de TV3 que fos relegada al 33. Aquí parlem d’un producte amb potencial, per a una audiència majoritària. Que fins i tot, si teniu problemes de finançament, es podria coproduir amb alguna plataforma que la doblés i exportés al món el talent de Caterina Albert.

No us atabalo més, crec que la idea ha quedat clara. Si heu vist que les històries fosques agraden a una audiència que us havia deixat de banda, us recomano d’explorar aquest camí i veure on us porta.

Ben cordialment, l’espectador.