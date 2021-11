Diversos mitjans de comunicació independents, com els diaris La Marea i El Salto han patit els últims dies atacs informàtics organitzats que bloquejaven l’accés als articles de les seves edicions digitals o a l’espai de subscripcions. El ciberatac va començar divendres, es va mantenir durant tot el cap de setmana i avui dilluns encara hi ha hagut problemes en alguns moments.

A més d’aquests mitjans, també ha afectat mitjans com el portal ‘Kaos en la Red’, amb seu a Terrassa, mitjans com La Última Hora i Arainfo, amb caigudes temporals a les seves webs, així com Nodo50, el proveïdor de serveis d’internet que opera els seus servidors. Els mitjans afectats consideren que és un atac a la llibertat d’expressió.

Atacs amb intencionalitat política

La cooperativa d’advocats Red Jurídica confirmava al seu compte de Twitter que havia estat un atac de denegació de servei (DDoS), que és un tipus d’agressió informàtica que sobresatura el servidor a partir de peticions d’informació de múltiples direccions IP i amb perfils bots.

Ara les webs ja tornen a estar actives, però des de Nodo50, proveïdor de serveis d’Internet sense ànim de lucre, explicaven aquest dilluns través del seu compte de Twitter explicaven que l’atac continua actiu:

Mitigando, mitigando, mitigando… que gusto ver que todo funciona, aunque el ataque sigue ahí por 4 día y con mucha intensidad @lamarea_com @ElSaltoDiario @kaosenlarednet @arainfonoticias #antifascistas siempre! — Nodo50 (@nodo50) November 22, 2021

La directora de La Marea, Magda Bandera, denunciava l’atac així dissabte al seu compte de Twitter:

Si eres periodista, quizá creas que es noticia que varios medios, entre ellos @ElSaltoDiario y @lamarea_com, estemos sufriendo un ataque DDoS desde hace varios días. Nosotros, por desgracia, no podemos publicar esa noticia. Nos han dejado sin web. Gracias por difundir — Magda Bandera (@magdabandera) November 20, 2021

Des dels mitjans atacats defensen que l’atac té intencionalitat política, sobretot tenint en compte que es va fer al voltant del 20 de novembre, data de la mort de Franco.

Ciberataque a El Salto y otros medios independientes como @lamarea_com @arainfonoticias @LUH_noticias@kaosenlarednet Llevamos más de 24 horas en un ataque con intencionalidad política. Respalda la prensa independiente:https://t.co/0n2ZltZzhm O aquí:https://t.co/wbsedOYcHM pic.twitter.com/lumXAAAbyu — El Salto (@ElSaltoDiario) November 20, 2021

Tant El Salto com La Marea mantenen una campanya de subscripcions conjunta sota el lema #UnidasFrenteAlOdio. De fet, una de les reaccions dels mitjans contra aquest atac ha estat habilitar la descàrrega lliure de l’especial Ultradreta.

Un altre dels mitjans afectats és La Última Hora. La directora d’aquest diari, Dina Bousselham, també denunciava al seu compte de Twitter els ciberatacs com un perill per la llibertat d’expressió:

Llevamos más de 10 días en @LUH_noticias sufriendo un DDoS. Y desde ayer también están siendo atacadas las compañeras de @ElSaltoDiario @lamarea_com @kaosenlarednet @nodo50. Los ciberataques son el nuevo mecanismo de los poderosos para acabar con la libertad de expresión. (Sigo) — Dina Bousselham (@DinaBousselham) November 20, 2021

La Plataforma de Mitjans Independents demana que s’investiguin els fets

Davant d’aquests fets, la Plataforma de Mitjans Independents, de la qual mitjans afectats com El Salto i La Marea són membres, ha fet un comunicat on demana que s’investigui el cas i que “les autoritats competents facin tot el possible perquè no es puguin repetir aquests atacs”.

Al text, defenen la llibertat d’expressió davant dels ciberatacs denunciant que es donen “en un context de fake news que alteren l’ecosistema digital, fent-lo sovint irrespirables i afavorint l’expansió dels discursos de l’odi i contra la llibertat d’expressió i la defensa dels drets humans”.