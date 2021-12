El mes de desembre ha arrencat amb coercions que amenacen tant el dret a la llibertat d’expressió com el dret a la informació. Només la darrera setmana s’han registrat tres casos que evidencien incidents que ja s’han anat produïnt aquesta tardor, com els ciberatacs a mitjans, ciberassetjament o amenaces a periodistes. A més, en els últims dos mesos també hi ha hagut quatre casos de censura d’expressions artístiques.

A continuació fem un repàs als atacs dels darrers mesos. Els podeu visualitzar tots actualitzats i geolocalitzats al Mapa de la censura, eina que recull fets o situacions que poden suposar un impediment o una amenaça per al dret a la informació i la llibertat d’expressió als Països Catalans.

Ciberatac als portals de la CCMA

Divendres passat, 3 de desembre, els portals web de TV3, Catalunya Ràdio, el 324 i la resta de serveis vinculats als mitjans de comunicació públics catalans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es van veure afectats per un ciberatac. També van ser objecte de l’atac de denegació de servei (DDoS) intencionat pàgines vinculades als departaments i serveis del Govern.

L’atac de denegació de servei (DDoS) consisteix en sobresaturar els servidors mitjançant peticions d’informació fictícies llançades des de multitud d’adreces IP diferents, mitjançant l’ús de bots, el mateix que van patir altres mitjans el mes de novembre,que va afectar el mitjà de contrainformació amb seu a Terrassa, Kaos en la red, així com El Salto, La Marea i LUH, amb base a Madrid, i l’aragonès Arainfo.

Ciberassetjament a periodistes

La periodista Alba Carreres va patir la setmana passada diversos comentaris masclistes i, fins i tot, una amenaça de violació arran de publicar un article d’opinió a Nació Digital en què defensava l’eliminació de les pistes de futbol als patis de les escoles. Carreres, que ho ha denunciat a Mossos, assegura que han estat molts: “els més greus per missatge directe de Twitter”. La periodista lamenta que ha hagut de silenciar les notificacions perquè els atacs eren “constants”: “sobre el meu aspecte, com de ‘mal follada’ estava, que necessitaria una ‘bona polla’…”. Fins i tot, ha rebut per privat una imatge d’una violació en què l’individu li deia: “Jo et faria això mateix a tu”.

També al novembre una quinzena de periodistes van denunciar assetjament per xarxes socials. En un article publicat al diari Sport, quinze periodistes esportives denuncien els comentaris masclistes i les situacions incòmodes que viuen tant en públic com en privat pel simple fet de fer la seva feina. Les professionals asseguraven patir faltes de respecte, vexacions, insults i fins i tot amenaces a les xarxes socials.

Amenacen de mort al periodista Xavier Rius Sant

El periodista Xavier Rius Sant va rebre amenaces de mort per Twitter després d’haver participat en el programa Equipo de investigación de La Sexta titulat “Los cachorros ultras” i emès el passat 19 de novembre. Rius Sant hi va aparèixer com a expert en l’extrema dreta per a parlar de Bastión Frontal, un grupuscle que ha sorgit a Madrid. Segons va denunciat davant de Mossos, durant l’emissió, l’usuari de Twitter @aironthegod –que ha esborrat el perfil– va piular missatges com: “Xavier Rius, maricón“, “Et matarem” o “Sí, la violència es combat amb violència. Heil, Hitler”.

D’altra banda, en els últims mesos hi ha hagut diversos casos on periodistes han vist amenaçat el dret a informar, com ara aquest dilluns, 6 de desembre, en què un equip d’IB3 va haver de sortir d’una manifestació escortat per la policia, al novembre el fotoperiodista Axel Miranda va ser sancionat amb la llei mordassa mentre cobria un desnonament i l’empresari Jaume Roures va denunciar a l’octubre el periodista Pere Rusiñol per injúries i calúmnies.

Censura d’expressions artístiques

El Mapa de la Censura també recull incidents relacionats amb la censura d’expressions artístiques o acadèmiques. En els darrers doss mesos, hi ha hagut quatre incidents en aquest sentit: van destrossar la placa en memòria de les persones mortes en un bombardeig feixista a Alacant, un grup de música va denunciar que els havien cancel·lat un concert a Montanejos per cantar en valencià, van destrossar una exposició de Ruido Photo a Gavà sobre les persones que pateixen el discurs de l’odi i una jutgessa de Castelló va obligar a retirar llibres de temàtica LGBTI dels instituts.