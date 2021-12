Els treballadors i treballadores de Betevé han estrenat aquest dilluns un vídeo on defensen Betevé com a mitjà de comunicació públic, en català, de qualitat i proximitat, i reclamen que no la retallin. L’han publicat a través de Twitter i en 24 hores ja ha tingut més de 77.000 reproduccions.

#Salvembetevé estrena un anunci per la defensa d’un mitjà de comunicació públic, en català, de qualitat i proximitat. Ajuda'ns compartint-lo! RT🔄 Nosaltres ens estimem @beteve i no volem que la retallin. I tu? @sergivicente @jaumecollboni pic.twitter.com/fF2foWgYd5 — Treballadores i treballadors de betevé (@SomBTV) December 20, 2021

És un vídeo de dos minuts on apareix una periodista, interpretada per l’actriu Maria Mancini, situada en diverses ubicacions de Barcelona, que reivindica la importància de tenir mitjans públics i de proximitat: “A mi també m’agrada veure Netflix, HBO, Disney, però no m’informen. Bé, sí, podria explicar la història dels Estats Units al detall, però quines són les històries de casa nostra? De Barcelona? Aquests carrers han viscut d’una forma molt dura una pandèmia sanitària, però també una pandèmia immobiliària. A Barcelona es desnonen cada dia 20 famílies, volem saber els seus noms i explicar les històries d’aquells que perden casa seva”.

A més, també es recorda el paper de Betevé durant la cobertura de les manifestacions per la sentència del procés, la tardor del 2019, en què la televisió pública de Barcelona va tenir un paper molt destacat, així com la programació cultural i l’aposta esportiva del mitjà.

Al final del vídeo s’hi explica la situació que denuncien treballadors i treballadores de Betevé: “desenes de jutges de primera instància i del TSJC han sentenciat que som treballadors i treballadores públics i que hem de cobrar un sou marcat per sentència, però la direcció de Betevé no accepta les condicions i ha acomiadat a nou persones i vol retallar els sous de la resta”.

Mesos de protestes de Betevé

La plantilla de Betevé fa mesos que està mobilitzada i al setembre van organitzar diferents jornades de vaga per demanar que es readmetessin 9 treballadors i treballadores es que van acomiadar al juliol, tal com recollíem al Mapa de la Censura.

En aquest article d’opinió, titulat Els nou de betevé, Vicent Canet denunciava que “la precarietat laboral dels periodistes és invisible als mitjans, com també ho solen ser les lluites sindicals de la professió”. I reivindicava la lluita sindical de Betevé i el poc ressò que ha tingut en el món del periodisme.